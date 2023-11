Aumentaron un 19% en un año los pedidos de asilo en la Unión Europea

La Unión Europea (UE) recibió más de 91.700 solicitudes de asilo en agosto de 2023, lo que supone un aumento interanual de 19%, informó este martes la Oficina Estadística de la UE Eurostat.

«En agosto de 2023, 91.735 solicitantes de asilo por primera vez (ciudadanos no comunitarios) pidieron protección internacional en países de la UE, lo que supone un aumento de 19% frente a agosto de 2022 (77.145)», señala el comunicado recogido por la agencia de noticias Sputnik.

Entre los solicitantes, el mayor número corresponde a personas de nacionalidad siria (18.170), seguidos por afganos (9.785), turcos (7.970), venezolanos (4.805) y colombianos (4.665).

Además, las autoridades europeas registraron 4.465 menores no acompañados que solicitaron asilo, principalmente procedentes de Siria y Afganistán.

🛂 In August 2023, 4 465 unaccompanied minors applied for asylum for the first time in the EU, mostly from 🇸🇾 Syria (1 540) and 🇦🇫 Afghanistan (1 420).

🔸 Most went to 🇩🇪 Germany (1 250), followed by 🇦🇹 Austria (795).

