Aunque cada vez más juntas, persisten las dudas en cómo se integrará la UTEP a la CGT

Se va una semana en la nuevamente quedaron impresas fotos de la alianza existente entre la CGT y las organizaciones sociales que tendrá como corolario la marcha conjunta que realizarán el próximo 18 de octubre hacia el Monumento al Trabajo para reclamar un proyecto de “desarrollo, trabajo y producción”.

Dirigentes sociales como Emilio Pérsico y Esteban “Gringo” Castro visitaron el lunes pasado la sede la Uocra donde desembarcó también “medio gabinete”, según el decir de Juan Manzur, para la firma del convenio que permite capacitar a beneficiarios de planes sociales para que puedan incorporarse a puestos de trabajo formal en la obra pública.

Pero la postal más notoria fue quizá la presencia de Gerardo Martínez, integrante de la mesa chica cegetista y titular del citado gremio, en el masivo acto que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) llevó a cabo el jueves en el estadio de Nueva Chicago. Esa soleada tarde en Mataderos hubo sólo dos dirigentes de extracción gremial sentados en el palco: Hugo “Cachorro” Godoy, de ATE, y Gerardo Martínez, en representación de la CGT.

La semana próxima, según se pudo averiguar, continuarán las reuniones de “las segundas líneas” de los gremios y organizaciones para coordinar temas de la marcha del lunes 18. Esa concordia, con todo, se contradice con la incertidumbre que hay sobre la forma en la que la UTEP podrá vincularse orgánicamente a la nueva conducción de la CGT, habida cuenta las elecciones internas que se celebrarán el próximo 11 de noviembre. Es sabido que la entidad posee “inscripción social” del ministerio de Trabajo y con el actual estatuto de la central de calle Azopardo, no podría integrar el consejo directivo.

En este marco, Martínez se refirió a las medidas que motoriza el Ejecutivo para transformar planes sociales en empleo formal. “Cuando uno habla de la cultura del trabajo decimos que es una acción positiva, que no tiene ideología, y que tiene un resultado final, que es que cada uno de los conciudadanos y lo digo con mucho respeto, tenga la oportunidad de ganar el pan con el sudor de su frente teniendo un oficio, teniendo capacitación y dignidad”, señaló el titular de la Uocra, en declaraciones radiales al tiempo que sentenció que “indudablemente este tema es muy sensible y delicado, y hay que hablar con mucho respeto: cuando digo respeto quiero decir que esto no se va a resolver de un día para otro, sino que hay un proceso paulatino que va de la informalidad a la formalidad laboral“.

Esas iniciativas, con todo, no conforman a los dirigentes sociales, y así lo hicieron saber durante el acto en Nueva Chicago. Prefieren un «plan integral» para dotar de más financiamiento a las cooperativas y, por ende, no perder control sobre la administración sobre el universo de beneficiarios.