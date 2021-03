Mesa judicial M: aunque la causa avanza, para Germán Garavano es parte del relato

Mientras avanza la causa por la Mesa Judicial M, el ex ministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano, restó importancia a la investigación que tiene contra las cuerdas a varios ex funcionarios de Cambiemos y que alcanza al propio ex Presidente.

Minutos antes de entrar al centro de Convenciones en Recoleta donde Macri presentó su libro “Primer Tiempo”, Garavano respondió unas pocas preguntas a El Destape sobre la marcha de la causa y se limitó a señalar que todo “es parte del relato”. Poco antes la jueza federal María Servini había citado a prestar declaración indagatoria a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien es señalado como operador del gobierno de Macri en Tribunales, y uno de los integrantes de la Mesa Judicial M donde, según se investiga, se habrían armado varias de las causas que se siguieron esos años contra ex funcionarios del kirchnerismo. ¿Le preocupa que avance la causa de la Mesa Judicial M?, le preguntó el periodista de El Destape. “No, eso no tiene mayor relevancia, es parte del relato”. Y le repreguntaron por los registros del actual presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, denunciado en febrero por sus reiteradas visitas a la secretaría privada de Macri durante el gobierno de Cambiemos. Sobre eso el ex ministro de Justicia apenas atinó a responder: “Eso tiene que ver, como dije yo en su momento, con cuestiones carcelarias”, argumentó. La causa por la Mesa Judicial M tramita en los tribunales de Comodoro Py y tiene imputados a Macri y su mesa chica. Como medida de prueba se pidió que se analicen los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos durante el macrismo y que la DAJuDeCO informe el entrecruzamiento de llamadas de todas las personas imputadas en este caso. La causa por la Mesa Judicial avanza a paso firme. La citación a Pepín Rodríguez Simón fue fijada para el 26 de mayo a las 15.30 y será vía Zoom. Entre los supuestos miembros que integraron la Mesa Judicial M también se encuentran José Torello, Germán Garavano, Pablo Clusellas y Bernardo Saravia Frías, entre otros. Entre los aprietes a la justicia que habría realizado la Mesa Judicial M la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, aseguró que en 2015 recibió la visita del subsecretario de Justicia de Macri, Juan Bautista Mahiques, quien le habría reclamado que apurara un fallo judicial vinculado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner y luego ratificado por el Congreso nacional.

