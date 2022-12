Autoridades de todo el mundo despiden a Benedicto XVI

Los presidentes y primeros ministros de numerosos países del mundo fueron algunas de las personalidades políticas que lamentaron la muerte del papa emérito Benedicto XVI, el alemán Joseph Ratzinger.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un ferviente católico, lamentó la muerte del papa emérito y elogió su «devoción hacia la Iglesia».

«Será recordado como un teólogo reputado, con toda una vida de devoción a la Iglesia, guiado por sus principios y su fe», dijo Biden en un comunicado.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo reconoció como «un destacado religioso y estadista, un firme defensor de los valores cristianos tradicionales» y recordó que durante su pontificado «se establecieron relaciones diplomáticas plenas entre Rusia y el Vaticano, y se desarrollaron las relaciones entre las iglesias ortodoxa rusa y católica romana».

«Tuve la oportunidad de conversar con esta persona excepcional y siempre guardaré los mejores recuerdos de él. Me gustaría transmitirle mi sincero pésame en esta hora de dolor», añadió Putin en un comunicado, informó el Kremlin.

Cirilo, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, destacó, por su parte, en su mensaje de condolencias al papa Francisco, «el prestigio incuestionable de Benedicto XVI como teólogo destacado» que promovió «el desarrollo de la cooperación intercristiana» y «la defensa de los valores morales tradicionales», informó la agencia de noticias AFP.

El jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, envió un mensaje de condolencias a los católicos «de Francia y del mundo» tras la muerte de Benedicto XVI, de quien destacó que trabajó «por un mundo más fraternal».

«Mis pensamientos van con los católicos de Francia y del mundo, de luto por la partida de su santidad Benedicto XVI, quien trabajó con alma e inteligencia por un mundo más fraternal», publicó Macron en su cuenta de Twitter poco después de conocerse la noticia del fallecimiento.

Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo alabó como un «gran teólogo» entregado «al servicio de los demás».

«Mis más sentidas condolencias a la Iglesia Católica por el fallecimiento de Su Santidad Benedicto XVI», tuiteó Sánchez, que agregó que fue «un gran teólogo entregado al servicio de los demás, la justicia y la paz».

El primer ministro de Portugal, António Costa, expresó sus «condolencias a toda la comunidad católica por la muerte del papa emérito Benedicto XVI», en Twitter y agregó: «Recuerdo el honor de haberlo recibido en Lisboa, cuando era alcalde, y la hermosa celebración que presidió en el renovado Terreiro do Paco».

Mientras que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lo despidió como «un gigante de la fe y de la razón» que «habló, y seguirá hablando, al corazón y a la mente de los hombres con la profundidad espiritual, cultural e intelectual de su Magisterio».

«Benedicto XVI fue un gigante de la fe y de la razón. Puso su vida al servicio de la Iglesia universal y habló, y seguirá hablando, al corazón y a la mente de los hombres con la profundidad espiritual, cultural e intelectual de su Magisterio», tuiteó la líder de ultraderecha.

En tanto, el presidente italiano, Sergio Mattarella, aseguró que el país «está de luto» por el deceso de Benedicto XVI, cuya «dulzura y sabiduría han beneficiado» a «toda la comunidad internacional».

«Con dedicación siguió sirviendo a la causa de su Iglesia en el cargo sin precedentes de papa emérito con humildad y serenidad. Su figura permanece inolvidable para el Pueblo italiano», declaró Mattarella, de 81 años.

En tanto, el primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, resaltó su tristeza y resaltó la «histórica» visita del religioso alemán al Reino Unido en 2010.

«Me entristece enterarme del fallecimietno del papa emérito Bendicto XVI», tuiteó Sunak, que agregó que «fue un gran teólogo, cuya visita al Reino Unido fue un momento histórico tanto para los católicos como los no católicos de todo el país».

I am saddened to learn of the death of Pope Emeritus Benedict XVI.

He was a great theologian whose UK visit in 2010 was an historic moment for both Catholics and non-Catholics throughout our country.

My thoughts are with Catholic people in the UK and around the world today.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 31, 2022