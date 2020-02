Autoridades nacionales y provinciales Inauguran Monumento al General Belgrano

El presidente Alberto Fernández y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, inauguraron hoy en Rosario un monumento al general Manuel Belgrano, al conmemorarse el 208º aniversario del primer enarbolamiento de la bandera argentina en las barrancas del río Paraná.

Del acto, en el Parque Nacional a la Bandera, participaron ministros del Poder Ejecutivo Nacional, legisladores nacionales y provinciales, autoridades del gobierno santafesino y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Fernández, el ministro de Defensa, Agustín Rossi; Perotti y Javkin descubrieron la escultura de Belgrano donada por la cartera de Defensa nacional.

La silueta con el rostro del prócer, de 3.74 metros de ancho por 2.81 de alto, diseñada con chapa naval y asentada sobre una base de hormigón armado, fue construida por trabajadores del astillero Tandanor.

Perotti agradeció a Fernández “por estar aquí nuevamente al pie del Monumento. Pisando este suelo sienten el orgullo de hacerlo por los santafesinos, los rosarinos y argentinos”.

Dijo que Belgrano “generó aquí un hecho fundamental. No eran los mejores momentos, no tenía el mayor apoyo del gobierno, pero es ese momento donde aparece una de las grandes lecciones de Belgrano, que no puso a la excusa como una instancia fácil”.

Tenemos un compromiso y el Presidente de la Nación lo manifiesta permanentemente con la provincia y la ciudad; llegar a fondo, generar un cambio aquí” Omar Perotti

Añadió que el prócer, “viendo la desmoralización de su tropa y las malas noticias que venían del Norte toma la decisión de enarbolar bandera, de darnos a todos una bandera, pero en ese momento para templar además el espíritu de su tropa”.

“Esa bandera lo cobijó, lo motivó pero también identificó claramente a ese puñado de argentinos que luchaban por la independencia, por la libertad de nuestras tierras y de América”, enfatizó.

“Hoy esa bandera nos tiene que cobijar para pelear contra adversidades tan duras como en aquel momento, pero con otras formas. Esa adversidad que nos demuestra y nos duele, como el hambre y la desocupación, que nos muestra la falta de justicia, la violencia, el narcotráfico y la creencia de que los violentos tienen razón”, alertó el gobernador.

Y añadió que “tenemos un compromiso y el Presidente de la Nación lo manifiesta permanentemente con la provincia y la ciudad; llegar a fondo, generar un cambio aquí”.

Perotti vaticinó que “seguramente el 20 de junio será un hecho hermoso para poder vivirlo plenamente con movilización en las calles y con esa bandera”.

Javkin destacó que “hace 208 años, en este lugar al lado de los mismos cañones de la batería Libertad, el general Belgrano izó por primera vez la bandera de la Patria”.

“Belgrano era un hombre honesto y valiente como lo es la ciudad de Rosario, diversa, plural, integrada. No tuvo fundador, pero sí hay una fecha de fundación: es la fecha en que se izó por primera vez la bandera argentina”, destacó.

Javkin agradeció a Rossi y a los trabajadores de Tandanor “por hacernos este regalo que quedará y que cuidaremos para siempre con la imagen de Belgrano”.

“Y quiero agradecer especialmente que el Presidente esté hoy con nosotros. Es un momento difícil para todos los que tenemos responsabilidades y para todo el pueblo argentino, pero particularmente para Rosario”, afirmó.

“Necesitamos -afirmó- que la fuerza de la Ley le gane a la violencia y sé que trabajando juntos, y por eso le agradezco especialmente al Presidente, vamos a ganar esta pelea.