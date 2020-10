Autorizan la vuelta a clases presenciales frente al rechazo de los gremios

El Gobierno nacional autorizó en la jornada de ayer el retorno gradual de las clases presenciales frente al desacuerdo de los gremios docentes. La aprobación se dio a través del Consejo Federal de Educación y se determinó que cada provincia aprobará su reapertura a partir de un indicador epidemiológico.

De la reunión participaron los 24 ministros de Educación de todas las jurisdicciones y se acordó la utilización del uso del “semáforo de circulación del Covid-19” para evaluar los regresos. El indicador establece “alcance alto, moderado y bajo” del nivel de circulación del virus, con el cual se regirá cada uno de los regresos.

Al respecto, referentes gremiales educativos se mostraron en desacuerdo con la medida apoyándose centralmente en la alta tasa de contagios que aún se registra a lo largo y ancho del país.

Al respecto, la secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso, aseguró que “para haber clases, tiene que haber baja circulación del virus, en las provincias no sólo no está bajando, sino que está aumentando la cantidad de casos”.

“Sostenemos lo mismo que decíamos antes: para haber apertura de escuelas de manera presencial tiene que haber baja o nula circulación del virus”, ratificó esta mañana la dirigente en diálogo con El Destape Radio.

Por su parte, el secretario general de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, destacó que “algunos intentan forzar irresponsablemente las clases presenciales por marketing político en lugares donde los contagios son muy altos, pero hoy no están dadas las condiciones para la vuelta a clases en provincia de Buenos Aires. Hay que seguir cuidando la vida”.

Sin embargo, también señaló a través de su cuenta de Twitter que “volver a las clases presenciales es una necesidad y debe concretarse si las condiciones sanitarias y epidemiológicas lo permiten”.

Al mismo tiempo, el secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), Miguel Ángel Díaz, criticó la iniciativa oficial y aseguró que “en provincia no están dadas las condiciones para volver a las clases presenciales”.

“Sabemos que hay una propagación del virus en la provincia que antes no había. Cuando veíamos esa cantidad de muertos en Europa nos tapábamos la boca. Estamos en una situación en la que no se puede jugar a la ruleta rusa, el ministro dijo hace 2 meses que las clases no volverían hasta que hubiese una vacuna”, concluyó el dirigente.