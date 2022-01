Avanza Buenos Aires con plan para exigir pase sanitario en transporte

En esta línea, esta semana, el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y su par de Salud, Nicolás Kreplak, mantendrán un encuentro para definir los pasos a seguir al respecto. “Soy de la idea de que sea exigido el pasaporte sanitario para los micros de media y larga distancia. Este movimiento turístico que tenemos hay que acompañarlo con la mayor seguridad posible”, sostuvo el flamante funcionario provincial del Frente Renovador. Y agregó: “El pasaporte sanitario no solo brinda seguridad al que está vacunado, es un incentivo a quien no está vacunado o al que no se dio la segunda dosis”.

La provincia de Buenos Aires exige el pase sanitario desde el 21 de diciembre pasado para acreditar la vacunación y, de esta forma, estar habilitado para acceder a centros culturales, obras de teatros o recitales, gimnasios o canchas de fútbol 5, cines y eventos deportivos masivos; salones de fiestas y boliches, bares y restaurantes y organismos públicos y privados para la realización de trámites y para el personal que atiende al público, como así también ceremonias religiosas.

Vale recordar que el encargado de salud sostuvo en las últimas horas que “están todas las condiciones dadas para que sea obligatoria”. Y el pasaporte sanitario en el transporte sería otro paso en ese camino.

Sin embargo, el plan de la provincia choca con la negativa del Gobierno nacional, que una vez anunciado el Pase Sanitario, debió salir a aclarar el alcance de ese requerimiento.

“No se incluye en esta etapa ni el ámbito escolar, ni el ámbito laboral ni el transporte público. En esos lugares, se deben mantener los protocolos de cuidado, testeo y manejo de casos ya vigentes. Las recomendaciones se evaluarán en forma permanente y son dinámicas”, enfatizó en ese momento el Ministerio de Salud en un mensaje difundido a través de las redes sociales.