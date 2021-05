Avanza el proyecto que prevé un nuevo marco regulatorio de la Ley de Biocombustibles

Reunión de comisión en Diputados por la Ley de Biocombustibles.

En un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, que se realizó de manera presencial y remota, Diputados dio aval al proyecto que establece un nuevo marco regulatorio de la Ley de biocombustibles, que tendrá vigencia hasta 2030 y establece la reducción del 10 al 5 por ciento en el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel. La iniciativa está en condiciones de ser llevada al recinto.

En ese sentido, uno de los autores del proyecto y presidente de la comisión de Energía y Combustibles, Omar Felix (FdT) aseguró que “es necesario la presentación de un marco regulatorio que considere las nuevas realidades que tiene el sector, más las coyunturas que se presentan y dar previsibilidad y certeza a una actividad económica que queremos siga creciendo”.

