Avanzan las negociaciones para recibir un desembolso de US$ 5.400 millones

Las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la cuarta revisión que permitirá dar luz verde al ingreso de US$ 5.400 millones al país avanzan con «buen progreso», consideró el organismo, luego de la reunión que mantuvieron esta mañana el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de ese organismo multilateral, Kristalina Georgieva, en India.

En el marco de las deliberaciones del G20, Massa mantuvo un encuentro clave con la titular del FMI, en momentos que se define en Washington la conclusión de la cuarta revisión, y una misión argentina participa en dicha ciudad para cerrar las negociaciones técnicas que permitirán darle luz verde al directorio del FMI para aprobar unos US$ 5.400 millones en marzo, que pasarían a engrosar las reservas y atender los vencimientos con el organismo.

Al finalizar la reunión entre Massa y Georgieva, la titular del Fondo adelantó en su cuenta de Twitter: «Muy buena discusión con @SergioMassa en los pasillos del #G20India sobre los nuevos desafíos que enfrentan los EM (Mercados Emergentes) y Argentina. Buen progreso en la cuarta revisión del programa y esperamos comunicar su conclusión pronto», sostuvo.

Massa estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales y titular del Indec, Marco Lavagna, mientras que Georgieva asistió junto con la subdirectora gerente, Gita Gopinath.

El planteo que Massa hizo ante el G20 y ante Georgieva es ver la forma de medir los costos de la guerra de Ucrania para países emergentes, y que se traduzcan en un alivio concreto en los programas vigentes de los países de ingresos medios con los organismos, sobre todo con el FMI.

Massa,se reunió con Kristalina Georgieva, en India. Foto: prensa economia.

En particular para la Argentina, el Gobierno buscará negociar con el Fondo flexibilizar alguna de las metas establecidas en el programa para 2023, y garantizarse así los desembolsos de más de US$ 19.000 millones que vencen en este período para pagar la deuda del programa heredado durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Massa le acercó a Georgieva el informe argentino difundido en la India, en el que se constató que la Argentina perdió alrededor de US$ 5,000 millones como impacto en la balanza comercial a raíz de la Guerra en Ucrania, e igualmente se cumplieron las metas con el organismo crediticio en 2022.

En tanto, Georgieva planteó la necesidad «imperativa de reforzar» el tratamiento de las deudas de los países en la arquitectura financiera internacional.

En paralelo en Washington, el viceministro de Economía, Sergio Rubisntein; y el jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur, llevaron adelante las negociaciones técnicas durante toda la semana que concluye este sábado, antes de la reunión de Massa con Georgieva.

En tanto, Massa mantuvo reuniones bilaterales en el marco de las reuniones del G20 y otros organismos internacionales, para garantizar más desembolsos, buscar inversiones y bajar la presión del dólar con proyectos de swaps de monedas con distintos países.

Foto: prensa economia.

Una de las primeras reuniones de Massa en la sureña ciudad de Bengaluru fue con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Jay Shambaugh, con quien analizó «la situación financiera internacional» así como «los avances en el programa económico y en la revisión del acuerdo con el FMI», precisó el Palacio de Hacienda.

Massa y Shambaugh también abordaron el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía en la Argentina, dos aspectos que el Gobierno considera que se deben tener en cuenta en las negociaciones con el FMI por su impacto en las cuentas fiscales y el ingreso de divisas.

En un comunicado, el Ministerio de Economía indicó que otros de los temas analizados fueron «la necesidad de encontrar caminos de financiamiento para los países de ingresos medios y el impacto en la agenda de seguridad alimentaria global y en las economías de la enorme sequía que afecta a la Argentina y a otros países».

Massa se reunió también con sus homólogos de India, Italia, Francia, Alemania y Brasil, con quienes habló sobre la potencialidad de las inversiones en sectores estratégicos del país, a la vez que analizó el contexto económico mundial, el cumplimiento del acuerdo con el FMI y el impacto que tendrá la sequía en la economía local.

