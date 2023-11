Avelluto le respondió a Bullrich por defender a Milei de los abucheos en el Colón

Desde que manifestó su disidencia con la cúpula del PRO por su apoyo al candidato presidencial Javier Milei, el exministro de Cultura de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, continúa con sus críticas no solo contra el libertario, sino con quienes hasta hace meses eran sus aliados políticos. En este caso, le respondió a Patricia Bullrich por defender a Milei de los abucheos que recibió en la noche del viernes en el Teatro Colón.

La noticia de que el postulante de La Libertad Avanza había sido comparado con la dictadura mientras asistía a la obra Madama Butterfly corrió rápidamente. No solo porque se dio a dos días del balotaje que definirá, entre Milei y Sergio Massa, quien va a ser el próximo jefe de estado, sino porque no existen registros de un hecho similar.

Esto generó múltiples respuestas. Del lado libertario, opinaron que se trató de un escrache. Incluso sus aliados, como Bullrich, le dieron un tinte político. «El Teatro Colón es una vidriera de la Argentina en el mundo. Hoy, parte del público y una minoría de la orquesta y el coro, intentaron cantar la marcha peronista, escrachando a @JMilei. Toda una muestra de la decadencia reinante y de la misma intolerancia de siempre. El domingo el cambio es inevitable«, posteó la ex candidata a presidenta, que quedó tercera en las elecciones de octubre.

Posteo de Pablo Avelluto

A partir de estas palabras, Avelluto respondió: «Perdón, pero la muestra de la intolerancia y la decadencia reinante se llama Javier Milei, el autoritario candidato de ultraderecha al que Bullrich decidió apoyar incondicionalmente».

No es la primera vez, en los últimos días, que el ex funcionario macrista mantiene un cruce público con figuras del PRO: también se enfrentó con el diputado Fernando Iglesias y con Laura Alonso. Incluso en X (en Twiiter), tiene un posteo fijado que reza: «Yo no voto a Milei. Punto».

Las disputas de Avelluto con su ex aliados del PRO

Durante el debate presidencial que se llevó adelante el 12 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Avelluto catalogó de «chanta» a Milei y calificó de «penoso» su papel frente a Massa.

«Halcón de utilería»: el fuerte cruce entre Pablo Avelluto, Fernando Iglesias y Esmeralda Mitre

Fue el disparador para que Iglesias, habitué de X, le espetara con ironía: “Pará, Pablito. No le pongas tanto entusiasmo. Lo de dar la batalla cultural te lo pedimos en 2015. Ahora es un poco tarde”. El ex funcionario le contestó: “Quédate tranquilo Fernandito. Ya vas a tener la oportunidad de ser general y liderar la batalla cultural de Milei y Villarruel, esos populistas de ultraderecha que apoyás con tanto esmero. Tus tuits y tus agresiones las tomo como elogios que me llenan de orgullo. Vai embora”.

La disyuntiva con Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Cambiemos, se gestó porque Avelluto afirmó que el PRO había desaparecido como partido. «Después de sacarnos la pesada mochila de los avellutos de la vida, el PRO será un mejor partido. Si ése era el precio, salió barato», le espetó Alonso. La respuesta no se hizo esperar: «No tengo ninguna duda que será el lugar ideal para defender los valores democráticos de Milei, Villarruel, Lemoine y los nuevos amigos de la ultraderecha y el bolsonarismo criollo. El precio es muy bajo. Hoy es un partido en liquidación por cierre».

Gi