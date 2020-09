Avenida Corrientes: pese a la apertura, las ventas no despegan

La mítica avenida vio perder a lo largo de estos meses algunos clásicos como Sorrento que bajó sus persianas tras 140 años de historia. Hoy ya cuelga de su fachada un cartel de alquiler. El famoso restaurante mantiene sus sedes de Puerto Madero y La Recova, pero a mitad de año le dijo adiós a su local de Corrientes cuya renta implicaba el desembolso de $600.000 mensuales.

La semana pasada también se conoció la triste noticia del cierre de Pippo, un clásico del centro porteño, ubicado a media cuadra de Corrientes.

Al respecto, hoy los gastronómicos hacen malabares para poder aumentar un poquito su facturación. Algunos pocos, pudieron sacar mesas y sillas a la vereda como Los inmortales y Génova, pero son escasos los ejemplos que cuentan con este beneficio. Sumado a ello, el mal clima de la semana pasada no los ayudó a tener buenos resultados, lo cual esperan que mejore esta semana. Mientras tanto, aseguran que el delivery y el take away no alcanzan para solventar gastos.

Por su parte, parece aún lejana la vuelta a las oficinas, los colegios de abogados y contadores, los juzgados, etc, que son los que generan el mayor movimiento del centro. De hecho, al ser una zona poco residencial, la falta de transeúntes, genera que hoy haya librerías, locales gastronómicos y otros negocios que pelean por sobrevivir.

Lo que sí se vio en Corrientes, en los últimos días, son más bicicletas. Tras el anuncio del gobierno porteño sobre la construcción de una ciclovía en esa avenida, la cual correrá entre Alicia Moreau de Justo y Ángel Gallardo, hay quienes aprovecharon el buen clima del fin de semana para parar a comer una porción de pizza en la avenida más famosa de Buenos Aires.