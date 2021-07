Axel Kicillof anunció vacunación libre para mayores de 30 años y que los distritos del AMBA “pasan a fase 4”

Axel Kicillof, informe de la situación epidemiológica en la Provincia. Foto NA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció hoy el inicio de la inscripción para que se vacunen contra el Covid-19 los menores de edad de entre 13 y 17 años con comorbilidades, y confirmó que se extenderá la capacidad máxima establecida para restoranes o gimnasios con un “adicional exclusivamente para personas vacunadas”.

Durante una conferencia de prensa en la sede del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Kicillof destacó que actualmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registra “una incidencia de 222 casos por día” por lo que toda esa región “pasa a fase 4, con restricciones menos exigentes” y, en ese sentido, informó varias medidas nuevas.

Una de las más importantes fue que a partir de este lunes se abre en toda la provincia “la inscripción para chicos y chicas de entre 13 y 17 años con comorbilidades” con el fin de que reciban la vacuna contra el Covid-19 una vez que esté autorizada para esa franja etaria.

“Todavía no contamos con la habilitación de las vacunas pero estamos preparándonos como para poder diseñar la logística”, indicó el gobernador durante el anuncio que se enmarca en la reciente llegada de más de tres millones de dosis de la vacuna del laboratorio estadounidense Moderna, que ya se aplica a menores de edad en otros países.

El segundo anuncio del mandatario bonaerense tiene que ver con la implementación, a partir del próximo lunes, de una suerte de “pase sanitario” para que se amplíe en alrededor de un 20% el aforo permitido en “establecimientos cerrados como gastronomía, gimnasios, clubes, centros comerciales o shoppings”.

“Estamos ampliando esos aforos en los municipios que estén en fase 2, 3 y 4, permitiendo un adicional exclusivamente para personas vacunadas con una dosis”, precisó el gobernador y, a modo de ejemplo, indicó que “en fase 4 se extiende el aforo del 50% al 70% con personas que demuestren estar vacunadas”.

La constancia de vacunación podrá presentarse por la aplicación de “Vacunate Buenos Aires”, la de “Mi Argentina” y también con el carnet en cartón, según explicó Kicillof.

Más temprano, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, había adelantado que estaban “estudiando” la aplicación de una medida similar a la dispuesta por Francia, donde se impedirá el ingreso a bares y restaurantes de aquellas personas que no se hayan vacunado contra el coronavirus, debido a la alta proporción de gente que rechaza la inmunización.

En la provincia de Buenos Aires, según remarcaron Kicillof y su ministro de Salud, Daniel Gollan, durante la conferencia, esa situación no se está dando, pero de todos modos se busca dar un “reconocimiento a los que se vacunaron” y al mismo tiempo “ampliar las actividades” debido a “la mayor protección de quien está vacunado.

“Aquí tuvimos una campaña antivacunas que fue lapidariamente derrotada”, afirmó el gobernador bonaerense al anunciar esta medida, al tiempo que informó que, además, “a partir de mañana en toda la provincia de Buenos Aires hay vacuna libre para todo los mayores de 30 años”.

Durante la conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial, Gollan fue el primero en poner de relieve que en la Provincia hay un “nivel alto de registro” para recibir la vacuna con “un 80% de la población mayor de 18 años objetivo” anotada.

“Cuando vamos casa por casa no hay una reacción de la gente de no querer vacunarse. ‘Ya que están acá me vacuno’, suelen decir algunas personas que tal vez lo dejaron para más adelante, pero no hay casos de gente que no se quiera vacunar”, celebró el funcionario.

Gollan también informó que se da un descenso de casos de Covid “constante” y que “en las últimas ocho semanas fue del 63%”, al tiempo que indicó que hay actualmente un “63% de ocupación de camas”, con “893 internados” y que ya “hay centros de salud donde están hoy sin pacientes internados por Covid”.

Tanto el gobernador, como el ministro de Salud y Bianco advirtieron durante el encuentro con la prensa que de todos modos deben mantenerse los cuidados, principalmente para prevenir el ingreso y circulación de la variante Delta y cuestionaron a “algunos irresponsables que insisten en no cumplir con las medidas de cuidado”.

Consultado sobre las clases presenciales, a propósito del anuncio de regreso a la asistencia total en la Ciudad de Buenos Aires, Kicillof subrayó que “en la provincia de Buenos Aires quedan 13 municipios, menos del 10%, que están en una fase donde no hay presencialidad”.

“Estimamos que en estos pocos municipios donde falta que se reduzcan los casos, en el transcurso de las próximas semanas que además son vacaciones de invierno, vamos a estar en fase 3 con lo cual habrá clases presenciales”, señaló el gobernador y subrayó: “A partir del fin de las vacaciones esperamos que sea así”.