Axel Kicillof busca completar el retorno a la presencialidad en 22 municipios

La presencialidad en las escuelas se metió en la campaña. Y ya no quedan dudas de que la oposición intentará sacar un rédito político de esta situación que provoca el malestar de algunos grupos de padres en aquellos distritos donde aún no se concretó el retorno a las aulas. En consecuencia, el Gobierno de Axel Kicillof ya activó el plan necesario para neutralizar cualquier tipo de utilización política.

Para empezar, la Provincia, según pudo averiguar, ya dejó claro a los intendentes que, de no mediar complicaciones, lasvolverán tras el receso escolar. Más allá de los conflictos que le provoca en la actualidad esta situación, el Ejecutivo bonaerense no puede adelantar el anuncio debido a la incertidumbre general en torno de lo que pueda desprenderse de la variante delta.

En la actualidad son 22 los municipios que no tienen clases presenciales. Trece de ellos incluso vacunaron al total inscripto de la población mayor de 18 años. Sin embargo, según las variables utilizadas por el Gobierno, no cumplen con los números necesarios para dejar la Fase 2 y así lograr el retorno a las aulas.

Se trata, en su mayoría, de localidades de la cuarta sección electoral, donde el radicalismo tiene una fuerte presencia territorial. Justamente por allí pasó ayer Kicillof. Y su visita no pasó desapercibida.

Como parte del recorrido municipal que se propuso llevar adelante antes de las elecciones, el gobernador estuvo en Lincoln y General Pinto, donde aprovechó para inaugurar obras que habían quedado pendientes de la gestión anterior, firmar convenios y entregar viviendas.

Pero no todas fueron buenas. Al llegar a Lincoln, Kicillof se encontró con un grupo de “padres organizados” que elevaron su reclamo de presencialidad en las aulas a través de bocinazos. Quien también formó parte fue la diputada provincial de la UCR por Lincoln, Vanesa Zuccari, quien en diálogo con Ámbito aseguró que “si la virtualidad es una actividad por semana vía WhatsApp hay algo que no funciona. En Lincoln hay 10 mil chicos y una gran parte no tiene conectividad”. Y aseveró que “caprichosamente el gobernador eligió distritos que son en su mayoría de Juntos por el Cambio. Y como excusa dijo que mucho liberan actividades. Pero si no se liberan las actividades en los pueblos nos comen los piojos”.

Horas más tarde, en un radio local, el gobernador calificó el hecho como un escrache. En diálogo con este medio, el intendente Salvador Serenal sostuvo que “si hay agresión, hay repudio. Pero no es el caso. Está muy bueno que la gente pueda reclamar. Los políticos tenemos que ganar las elecciones en la urna”.

Y agregó que “le presenté una nota del ejecutivo, del HCD y del Consejo escolar pidiéndole que nos saque de fase 2 y que la educación sea declarada esencial”.

Durante las vacaciones de invierno el ejecutivo provincial espera que las variables evaluadas para posicionar a los distritos en las diferentes fases ya están acomodadas para de esa manera ganar la presencialidad total en la previa electoral.

Desde la oposición, por su parte, dejan en claro que hay una utilización política de esta situación sin negar que desde su espacio también suman la bronca de los padres como anzuelo electoral.

En su reciente visita a casa de gobierno, el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Miguel Fernández, le acercó al gobernador un reclamo general de parte de los jefes comunales del partido centenario en el que le solicitaban el regreso de las clases presenciales. Pese a que todavía no se oficializó el retorno, se sabe que de esa reunión salió la posibilidad de que la vuelta a las aulas se materialice más temprano que tarde. Habrá que ver si se cumple.