Axel Kicillof, cuarentena extendida: “Las medidas se tomaron tempranamente, trabajamos contrarreloj”

En medio de la cuarentena obligatoria sanitaria establecida por el Gobierno Nacional, este lunes el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo en el municipio de Esteban Echeverría junto a su intendente, Fernando Gray, y con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “Las medidas se tomaron tempranamente y eso es bueno”, aseguraron y aseguraron que “se están monitoreando las tareas de desinfección, como cajeros y transporte público”.

El objetivo es el de frenar la pandemia de Coronavirus en el país y tomar las medidas necesarias.

CANAL 26 estuvo EN EXCLUSIVA con ellos en el Centro Operativo Municipal, desde donde se están monitoreando las tareas de desinfección, como cajeros automáticos y transporte público, entre otras cosas.

Dijo Kicillof: “Esta cuarentena está teniendo un efecto muy favorable en nuestro país, que fue destacado como ejemplo de respuesta a la pandemia”.

En el mismo sentido, agregó: “Hoy estamos trabajando en generar camas de terapia intensiva, camas comunes, para aislamiento“, en tanto que “la provincia amplió la asistencia alimentaria, no hay clases pero no se cerraron las escuelas”.

Controles por cuarentena en Esteban Echeverría. Canal 26.

Con este marco, manifestó ante las cámaras de CANAL 26: “Tenemos la inestimable ayuda de los gobiernos municipales“.

“Las medidas se tomaron tempranamente y eso es bueno”, manifestó Kicillof, quien finalizó: “La sociedad argentina está dando el ejemplo, por supuesto de la manera que puede cada día”.

“Sabemos que esto trae dificultades, que trae sacrificio, pero eso trae como correlato que el día que llegue la pandemia con más brutalidad, vamos a estar listos para recibirla”, agregó el gobernador bonaerense.

“Nosotros estamos trabajando contrarreloj para que los contagios se puedan ir regulando”, agregó. También sostuvo que “entendemos que la situación no es la misma en una vivienda humilde con problemas de insfraestructura, que lo que sucede en un barrio porteño en un departamento”, refiriéndose a la necesidad de quedarse en casa.

Gray y Kicillof con CANAL 26.

Previamente, Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, sostuvo: “Estamos monitoreando las tareas de desinfección, como cajeros y transporte público. Estamos trabajando en conjunto con el gobernador de la provincia”.

“Quiero agradecer profundamente al gobernador, estos encuentros, estas charlas, estas recorridas y esta preocupación junto a nosotros”, sostuvo el intendente.

Así mismo expresó: “Estamos también preocupados por el tema de los alimentos. Reforzamos alimentos a jubilados y escuelas; y también a familias que se acercan al municipio para pedirlos“.

Por su lado, Berni dijo refiriéndose a los operativos en accesos y calles por la cuarentena: “Estamos buscando un nuevo ordenamiento para poder mantener esa distancia preventiva” para evitar mayores contagios.