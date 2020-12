Axel Kicillof habló de persecución judicial: “Estoy inhibido y embargado, no puedo comprar ni vender mi auto”

Axel Kicillof

Axel Kicillof dialogó en exclusiva con CANAL 26 sobre la actualidad del país, la pandemia de coronavirus y la causa “dólar futuro”.

En línea con la última carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador cargó muy duro contra el poder judicial, fundamentalmente por su causa de “dólar futuro” que le ha generado el embargo e inhibición de sus bienes. “Hoy estoy inhibido y embargado. No puedo hacer movimiento de los bienes que tengo registrados en el país, no puedo venderlos sin autorización de un tribunal. Quiero decir que soy inocente, particularmente porque no sé ni de qué se me acusa”, dijo el gobernador en diálogo con CANAL 26.

“Es por la causa llamada ‘dólar futuro’ que nos jodió a mi y a mi familia. Ningun jurista que conozco justifica esa causa y nunca me pude defender. Es un invento, que no es corrupción pero hasta la disfrazaron de corrupción”, agregó.

Noticias relacionadas

El mandatario dijo que la operación del dólar futuro “la hizo mucho el gobierno de (Mauricio) Macri” y que si él fuera culpable “en ese caso también estaría complicado (Federico) Sturzenegger”, ex titular del Banco Central durante la gestión del referente del PRO.

“A eso llamo persecución judicial. A eso llamo usar la justicia para hacer política. Pasó y pasa en la Argentina y eso no puede pasar más. No puedo comprar ni vender mi auto, que ahora no lo estoy usando y lo quería vender. Alguien que me explique por qué”, dijo Kicillof.

Agregó: “¿Quién es el responsable de eso? Una parte del sector judicial . Siendo que la Suprema Corte es la que vela (…) apoyó a los jueces como el caso de (Claudio) Bonadio que llevó adelante esta persecución (…). Me llena de vergüenza. Y entiendo que la autoridad máxima de ese poder es la Corte Suprema”.

Cuando fue consultado por la carta de Cristina Kirchner -que publicó a un año de gobierno de Alberto Fernández- y sus causas judiciales, Kicillof le apuntó también a Bonadio.

“Las causas donde está más avanzado el proceso de Cristina son todas de Bonadio; el 98% es Bonadio y Bonadio no era un juez, sino un tipo que dijo que aplicaba el derecho penal creativo”, dijo el también ex ministro de Economía.

Concluyó sobre el tema: “Macri no solo sustentó eso, sino que puso unos jueces en las Cámaras que estaban por encima de Bonadio. Es una payasada. Por eso me confirmaron este juicio”.

El miércoles de la semana pasada, la vicepresidenta le apuntó directamente a la Corte Suprema de Justicia y no descartó que el máximo tribunal comience a dictar fallos para hacer “fracasar” al gobierno del Frente de Todos.

“A nadie debería extrañarle, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno”, planteó CFK.

Kicillof habló sobre el caso del aeropuerto de El Palomar: “Durante la época de Macri la política aerocomercial consistió en deteriorar mucho la posición de Aerolíneas en favor de una política de negocios privados, no de cielos abiertos”. “Se la llamó la revolución de los aviones, pero se hizo una política muy desprolija porque tuvo que ver con intereses particulares. Probablemente la Provincia de Buenos Aires necesite un aeropuerto para aviones de pequeño tamaño. Hay mucho para discutir”, remarcó.

Sobre el tema de la vacunación en Buenos Aires en torno a la pandemia de coronavirus, Kicillof dijo: “La vacuna cambia todo”. “La vacuna no es una cura pero es preventiva, es una transición”, agregó y destacó que “van a ser meses de vacunación”.

“El análisis habrá que hacerlo cuando pase el coronavirus”, remarcó Kicillof en la charla con CANAL 26. “Encontramos una estructura hospitalaria muy deteriorada”, sentenció.

“La actual crisis económica del mundo no es comparable a ninguna”, dijo el gobernador.