Axel Kicillof: No es el momento de cavar la grieta, parenla

“Es extraño. Parece que nos quieren llevar a que esta Argentina se divida en dos mundos: uno es el que estoy contando, de esfuerzo, angustia e incansables profesionales de la salud, y otro de comunicadores y algunos sectores políticos que dicen que la pandemia no existe. Hay hospitales abarrotados, con pocas camas de terapia intensiva“, expresó Kicillof en la conferencia de prensa en la cual el presidente Alberto Fernández anunció que el aislamiento social preventivo y obligatorio continuará sin modificaciones hasta el 30 de agosto.

El gobernador bonaerense reveló que hay un 64% de ocupación de camas de Terapia Intensiva con casos de Covid-19 en la provincia, y que 1 de cada 70 personas dio positivo por la enfermedad en el primer cordón del Conurbano. Por eso insistió en la necesidad de aplicar el distanciamiento social de dos metros entre personas, de usar barbijo y otras precauciones para evitar el colapso del sistema de Salud hasta tanto llegue al país la vacuna contra el coronavirus.

“Podemos evitarlo, pero no nos pueden hacer vivir en dos mundos. La única realidad es que en Argentina ya hay 5.362 muertos por coronavirus, y a veces pareciera que a algunos les da lo mismo. Que quieren que sean muchos más para que tomen conciencia. La verdad es que no necesitamos que estén todo el tiempo negando la pandemia, negando las medidas, cuestionando todo“, espetó.

“Tienen el derecho a hacerlo, pero lo pido muy sinceramente: se hace difícil cuidar la salud con un coro permanente de los que conspiran contra todas las medidas, que niegan, que atacan. No es este el momento de buscar votos, de cavar la grieta todos los días“, señaló Axel Kicillof, en compañía del Presidente y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“No lo estamos haciendo nosotros en esta mesa. Parenla. Si no me creen, vayan a cualquier hospital de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires y vean el esfuerzo enorme que está haciendo esta sociedad para luchar contra el coronavirus. Algunos hablan de la angustia de no poder jugar al golf. Angustioso es lidiar todos los días con esta enfermedad”, expresó.