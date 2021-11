Axel Kicillof se reunió con 70 empresarios en Brasil y visitó a Lula da Silva

Axel Kicillof y Daniel Scioli se reunieron con empresarios en Brasil, Foto NA

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó hoy una misión comercial en Brasil, donde mantuvo una reunión de trabajo con 70 empresarios de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP) interesados en invertir en Argentina.

«Los empresarios se mostraron interesados en avanzar con posibles inversiones en la Argentina y específicamente en la provincia de Buenos Aires, realizando intercambio de consultas con Kicillof y definiendo un canal de vinculación para continuar con su gobierno y la Embajada en futuros negocios», se informó.

El gobernador estuvo acompañado por el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y ambos calificaron la misión como «muy exitosa».

«Vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos y a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que la provincia de Buenos Aires sea una segunda patria para las empresas brasileñas que se radiquen, para que puedan trabajar y tener un contacto directo con el Gobierno para brindar respuestas a sus necesidades», sostuvo Kicillof.

Del encuentro participaron el presidente de la Asamblea Legislativa en ejercicio de la Gobernación del Estado de San Pablo, Carlão Pignatari; el cónsul general Luis María Kreckler; el ministro de Producción, Augusto Costa; y el jefe de Asesores, Carlos Bianco.

«Así como San Pablo es el corazón de la industria de nuestro país, sabemos que la provincia de Buenos Aires es el corazón industrial de la Argentina», destacó Pignatari. Y agregó: «Nuestros países son interdependientes: el crecimiento de la Argentina favorece también al crecimiento de Brasil, y por eso necesitamos una relación cada vez más fuerte».

Kicillof dijo estar «impresionado» por la convocatoria empresarial en la sede de la FIESP y remarcó que es «el resultado del trabajo espectacular que viene realizando Daniel, que se ha ganado la confianza de los empresarios con el trabajo conjunto».

«Estamos llevando adelante una batería de políticas que nos permitan asegurar que la reactivación luego de la pandemia sea lo más rápida posible», aseguró el gobernador. Y agregó: «Estamos ante una oportunidad muy grande para que la recuperación no nos deje en el mismo punto de partida previo al coronavirus, sino en una situación mejor».

«Nuestro objetivo es salir de la pandemia creando industria, aumentando la producción y generando empleo, y para eso contamos con las y los empresarios argentinos y brasileños», subrayó el Gobernador, quien planteó que «no hay futuro para la Argentina sin integración con Brasil y el resto de la región».

Este miércoles, el Ministerio de Economía de Brasil informó que en en octubre de 2021 las exportaciones argentinas a este país fueron de US$ 1.218,2 millones, y las brasileñas de US$ 1.125,8 millones, con saldo superavitario argentino de US$ 92,4 millones.

Por otro lado, Kicillof aprovechó para reunirse con el ex mandatario brasileño Luis Inacio Lula Da Silva. En el encuentro de una hora en la sede del Instituto Lula, con la participación de Scioli, se abordaron la actualidad de ambos países, la importancia de afianzar la relación bilateral y la imperiosa necesidad de profundizar la integración, se informó.





Noticias relacionadas