Axel Kicillof: “Todos los lugares contagian”

Axel Kicillof. Foto: NA.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió las restricciones a nivel nacional por la pandemia de coronavirus, entre ellas la suspensión de las clases presenciales e indicó que “todos los lugares contagian”.

Señaló en una entrevista en Radio 10 que las medidas “se aplican en todo el planeta”. En cuanto a la escolaridad, dijo que a él también le duele “cerrar la presencialidad”, pero aseguró que “todos los lugares contagian”.

“A mí no me pueden venir a decir que la educación nos interesa o no, menos lo voy a permitir de una fuerza política que se dedicó a destruir la educación“, sostuvo.