Ayala confirmó que no renunciará a su banca

La diputada radical nuevamente procesada, acusó que quien la denunció sería es un intendente “que estuvo preso por violencia de género”.

Aída Ayala (UCR) dijo haberse enterado “por los medios” de la medida dictada por la jueza federal Zunilda Niremperger, y acusó que las causas en las que está acusada “son armadas”. en el mismo sentido dejó muy claro «que no renunciará a su banca».

La legisladora expresó que fue llamada a indagatoria “por un tema realmente descabellado”, y nuevamente confirmó que la “acusa un intendente que estuvo preso por violencia de género”, este sería a Carlos Casalboni, jefe comunal de la localidad de Quitilipi.

Según Ayala, la denuncia es del 2018, pero esto vendría desde el 2016, año en el que el supuesto intendente al que se refiere textual: “Un intendente hizo una denuncia en 2018 porque en 2016 compró con sobreprecios”señaló, además “todo es raro”, remarcó.

Cuestionó no haber sido “notificada de ningún procesamiento” y aclaró estar “sorprendida” porque ni siquiera su abogada estaba enterada.

Ayala recordó que a partir de que ganó en 2017 las elecciones legislativas en Chaco, se presentaron “anónimos a denunciarla», e hizo alusión a la investigación por presunto lavado de dinero en la que se había pedido su desafuero y prisión preventiva.

“Yo ya no soy más opositora. Desaparecí. A mí públicamente me destruyeron. Y no solo la imagen pública, sino la salud”, manifestó la referente y legisladora de Juntos por el Cambio, que además resaltó que tiene la proscripción en el futuro por parte de la UCR y Cambiemos.

Según dichos de la chaqueña, la jueza la procesó “sin tener pruebas” e reiteró: “Es una una causa armada y no le decidan suficiente tiempo para leer el expediente. Es injusto. Algún día se va a saber la verdad. En juicio oral van a tener que tener los elementos”.

La diputada dijo que estar “a derecho”, pero “no me dejan ni irme de vacaciones, y a la vicepresidenta (Cristina Kirchner), que tiene no sé cuántos procesamientos y pedidos de prisión, sale del país cuando quiere”.

Para finalizar concluyó: “Ya me han destruido la carrera política y han destruido mi familia”.