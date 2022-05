“Ayuden y dejen que el Presidente maneje” – NCN

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, le reclamó al kirchnerismo que le permita al presidente Alberto Fernández conducir el gobierno «porque fu votado para eso» en tanto advirtió que “Cristina Fernández y todos los que la acompañan son importantes pero no manejan el avión”.

“Dejemos que el Presidente conduzca el avión, sino no vamos a aterrizar. El avión, el tren, el colectivo lo maneja Alberto Fernández, fue votado para eso, y Cristina Kirchner y todos los que la acompañan son importantes pero no manejan el avión, el tren, el colectivo”, señaló Navarro.

También, el líder del Movimiento Evita expresó que no pretende “desmerecer a nadie ni romper la unidad” y pidió que los sectores más duros del kirchnerismo “ayuden y dejen que el Presidente maneje”, y agregó: “Si no no vamos a aterrizar, o vamos a aterrizar y nos va a ir mal”.

Navarro sostiene que en el Gobierno “hay una disputa de poder, no de modelos”: “Si digo, al igual que Cristina Kirchner, que el salario y la jubilación estén por encima de la inflación suscribe el 80% de la población, el tema es cómo se hace”.

Para finalizar, Navarro afirmó que la disputa dentro de la coalición gobernante es ilegítima porque Alberto Fernández “fue votado por millones de personas” y “fue elegido por Cristina Kirchner, en el marco de representación que tiene”, dijo en declaraciones periodísticas.

Las declaraciones de Navarro van en consonancia con las que realizó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que sostuvo que el oficialismo busca generar espacios que permitan acortar distancias, reconstruir confianzas y volver a movilizar la militancia: “Lo que viene por delante nos demanda mayores niveles de cohesión, de organización”.