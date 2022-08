Bachelet se despidió ovacionada del cargo de alta comisionada de la ONU

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet reclamó este martes más “recursos” para la gestión de derechos humanos de la ONU, al despedirse formalmente de su cargo de alta comisionada del máximo organismo internacional en esa materia.

“Les agradezco la confianza depositada en el trabajo y la experiencia de mi oficina, de la que se valen para cumplir con el creciente número de mandatos asignados”, dijo la funcionaria ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

“Pero como siempre, los recursos para satisfacer estas necesidades merecen ser fortalecidos, y espero que se le dé la debida consideración”, remarcó.

El presidente del Consejo, el diplomático argentino Federico Villegas, dijo que “esté donde esté y en cualquier espacio que le toque ocupar, Michelle Bachelet seguirá velando por los derechos humanos”.

Lo hará “proyectando su ejemplo e inspirando la lucha de todos aquellos que buscan un mundo mejor”, agregó.

At the Human Rights Council, states bade farewell to @mbachelet as she stepped down as High Commissioner for #HumanRights.

They praised her for promoting rights globally and for combatting inequalities, racial discrimination + the ill effects of #ClimateChange on human rights. pic.twitter.com/JcnMSFl1Po

