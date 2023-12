Bahía Blanca: el hijo de una concejala cambió el alias de Mercado Pago por uno casi idéntico al de las donaciones

Un familiar directo de una concejala de Avanza Libertad en Bahía Blanca generó polémica e indignación tras modificar su alias de Mercado Pago por uno similar al de la campaña de donaciones lanzada para recaudar fondos destinados a los ciudadanos bahienses afectados por el temporal que azotó la ciudad el último fin de semana.

Se trata de Iván Safar, hijo de Valeria Rodríguez, quien se desempeña como concejala local por Avanza Libertad desde el año 2021.

El alias original de la campaña solidaria (“dona.fuerza.bahia”) es prácticamente idéntico al cambio de alias realizado días atrás por Safar: “dona.fuersa.bahia”.

Más allá de la sospechosa y polémica maniobra, llamó la atención la curiosa explicación que el joven brindó en los medios locales, en el marco de un programa radial transmitido por Apepe.

Iván Safar comenzó con un pedido público de disculpas y relató su propia versión de los acontecimientos.

“Quería pedir disculpas públicamente a todos los que lo vieron. Sé que llegó hasta más lejos de Bahía Blanca. Es un quilombo enorme porque quedé pegado yo. Fue todo una equivocación. Me da muchísima vergüenza tener que salir a hacer esto, pero es lo que corresponde», comenzó a explicar Safar.

«Ayer estábamos con unos amigos al mediodía. No había luz, obviamente. Nos juntamos a almorzar, fumamos… Nos pusimos a hablar de todo lo que había pasado, de lo que habían hecho Radagast, Manu Ginóbili. Después salió la colecta de Independiente de Santi Maratea… Entre una cosa y la otra nos pusimos a hablar de la gente que cambiaba el alias, nos pusimos a boludear y dije ‘vamos a probar si ya está en uso, si la gente ya lo cambió’, detalló el autor de la polémica.

“Agarramos mi teléfono. No sé por qué cambiamos el alias (…) le cambiaron la z por la s y quedó así. Obviamente, yo no estaba en mis cabales, ni ninguno de mis amigos», advirtió el hijo de la concejala de Avanza Libertad.

«No medí ninguna consecuencia. Pasó eso, me quedé sin señal y dije ‘bueno, después lo cambio’”, continuó el joven.

“De más está decir que no me llegó un peso de nadie. Solo gente que me mandaba un peso y me escribía ‘garca’, ‘sorete’”, dijo Iván Safar, cuyos débiles argumentos intentaban restarle gravedad a la controvertida maniobra.

También aclaró que con posterioridad se comunicó con el soporte técnico de Mercado Pago para cambiar el alias o eliminar la cuenta, pero habría recibido la respuesta de que no se podía efectuar la operación hasta que transcurrieran 24 horas.

La publicación de Iván Safar en redes sociales. Fotos: linkedin/Instagram

“Entiendo el enojo, pero yo jamás me aprovecharía de algo así, no soy una persona a la que le falte plata o que esté mal económicamente. Gracias a Dios no pasó nada en mi casa ni a ningún ser querido…», explicó Safar y a continuación se refirió a las «amenazas» que recibió a raíz del escándalo.

«Estoy recibiendo amenazas de todo tipo, clase y colores. Tengo que salir a aclarar que es todo una equivocación», expresó Iván Safar.

En paralelo, el hijo de Valeria Rodríguez publicó en sus redes un posteo en el cual pidió disculpas por lo sucedido y calificó la sospechosa situación como «un malentendido».

