Bajos Submeridionales: Santiago, Santa Fe y Chaco firmaron importantes acuerdosos de obras

El Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales cerró este martes el 2022 en Santiago del Estero con una reunión que contó con la presencia del Presidente Alberto Fernández, donde se firmaron acuerdos y se anunció el financiamiento de importantes obras para las tres provincias que integran la región.

El gobernador Gerardo Zamora dio la bienvenida al mandatario nacional y a sus pares de Santa Fe, Omar Perotti y de Chaco, Jorge Capitanich. Además de los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. También fue parte de la reunión la presidente provisional del Senado, Claudia de Zamora.

En primer término, Zamora y Katopodis firmaron el acta acuerdo para la pavimentación de la ruta provincial N° 1, en el tramo que une Los Telares, Sumampa, Sol de Julio con el límite con Córdoba.

La segunda acta fue rubricada por Zamora, Katopodis y Perotti para la ejecución de la obra hidrovial sobre la ruta provincial que une Santa Fe con Santiago del Estero -tramo III- conforme las respectivas jurisdicciones y competencias.

Luego, el gobernador de Chaco y el ministro de Obras Públicas suscribieron el acuerdo para la construcción de la segunda etapa de la defensa del barrio San Pedro Pescador.

Por último, se anunció la realización, durante la primera quincena del próximo año, del proyecto del acueducto San Javier, en el tramo entre San Javier y Tostado en la provincia de Santa Fe.

Tras las palabras de bienvenida, Zamora destacó la importancia de la presencia del Presidente de la Nación como señal de respaldo al trabajo que vienen realizando las tres provincias para reactivar los Bajos Submeridionales.

“Los gobernadores de Chaco, Santa Fe y quien habla, de Santiago del Estero, estamos dando pasos importantes y no podemos dejar de destacar el acompañamiento que hemos tenido desde el primer momento de los ministerios que están aquí presentes; en los dos ministros sobre todo, y también el acompañamiento de nuestro Consejo Federal de Inversiones, y por otro lado la decisión del Gobierno y la presencia del presidente nos demuestra que estamos en el buen camino”, expresó.

Agregó: “Esperemos que en este tiempo podamos avanzar y concretar las cosas que tienen que ver con esta decisión y con este objetivo, con dar más capacidad productiva a esta región, desarrollar integralmente lo social, la interconectividad, el desarrollo de la industria, el valor agregado a la producción y todo lo que nos hace que todos los días nos levantemos desde este interior provincial, desde lo más profundo del federalismo para que la patria, a la cual amamos, a la cual queremos y por la cual vamos a seguir trabajando, sea más justa y más solidaria, más equitativa y con posibilidades para todos”.

A su turno, el Presidente Fernández hizo una fuerte defensa del federalismo y pidió pensar en un plan de desarrollo para los próximos diez años para el norte argentino, “porque el norte va a ser protagonista en el mundo de la producción de los bienes que el mundo está reclamando”.

“Sería un desafío federal hacer el que el norte y el sur tengan las mismas posibilidades que el centro del país para desarrollarse, sería una gran oportunidad y debemos hacerlo. Necesitamos poner al norte argentino en el mapa del desarrollo del país” subrayó.

“Mientras yo sea presidente voy hacer todo lo que sea necesario para que la Argentina sea más igualitaria, para que la Argentina sea un país federal, para que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y si me tengo que pelear con todos los jueces, me voy a pelear con todos los jueces, con los que no me voy a pelear es con ustedes, con el pueblo”, concluyó.

Durante la reunión también hablaron los gobernadores Perotti y Capitanich, los ministros de Nación y el técnico del Consejo Federal de Inversiones, Enzo Vergini, quienes pudieron exponer sobre el avance de los proyectos para la región y su impacto.

En el cierre, el gobernador Gerardo Zamora informó que la próxima reunión que será el 9 de febrero en Charata, provincia de Chaco.