Bancarios anuncian protestas en sucursales del Santander y BBVA de todo el país

El Secretario de Prensa de la Asociación Bancaria (AB), Eduardo Berrozpe, a través de su cuenta de Twitter comunico que se realizarán protestas este jueves y viernes, en las dos últimas horas de atención al público, en todas las sucursales del país. Frente al “ajuste, con cierre de sucursales y reducción de personal”.

En un documento realizado por la AB, el gremio expresa: “No importa que estemos atravesando la tragedia de la pandemia y que ésta rebrota. No importan la mala distribución de las entidades bancarias que nos llevó a una situación crítica en abril de 2020. No importan limitar los servicios bancarios a la sociedad. No importa que la actividad constituya en los hechos, a pesar de la retrógrada reglamentación, un servicio público esencial para el funcionamiento de la economía y la vida de las familias”.

A su vez, añaden que “hace tiempo es una realidad que los servicios financieros, caros por cierto, no llegan a toda la población. Es además un hecho que no toda la población puede tener acceso a los mismos de manera integral a través de las plataformas virtuales”. En ese sentido agregaron “es cierto también que millones de argentinos necesitan de asistencia personal para acceder a los servicios que prestan los bancos”, pues son algunas de las razones por la que desde la AB reclaman una reforma de regulaciones

Finalmente el comunicado cierra con el llamado a convocatoria a realizar jornadas de protesta, en las sucursales de todo el país de los Bancos Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el día jueves y viernes durante las últimas dos horas de atención al público