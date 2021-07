Bancarios del Supervielle en “alerta y movilización” ante incumplimiento de protocolo

Los trabajadores bancarios del Supervielle en todo el país dispusieron el estado de “alerta y movilización” ante el incumplimiento de protocolos contra el Covid-19 por parte de la entidades empresarias.

En tanto, desde la Asociación Bancaria (AB) también denunciaron la incorrecta liquidación de sueldos y una notable presión para que los trabajadores cumplan con objetivos comerciales que llegan a ser “desmesurados”, según explicaron desde el gremio.

No obstante, la organización comandada por Sergio Palazzo aún no confirmó medidas de acción directa, más allá de “las irregularidades cometidas sistemáticamente por el Banco Supervielle”. Al respecto, explicaron que esta decisión tiene que ver con no perjudicar la atención de jubilados y pensionados, quienes se encuentran en sus fechas de cobro.

“Venimos planteando desde hace dos meses una serie de temas entre los que se encuentran el cumplimiento del protocolo para prevenir el virus, la situación de las sucursales autogestionadas, la aplicación de objetivos comerciales desmesurados y la reestructuración de los puestos laborales con la consecuente capacitación profesional del personal”, detalló la entidad sindical en diálogo con Diario Popular.

Por otra parte, según trascendidos, la Gerencia de Recursos Humanos de la compañía ya le habrían solicitado al Banco Central de la Nación la fusión de al menos 7 sucursales, con lo cual se generarían cierres de esos centros de atención, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

“Es inadmisible jugar con la salud y los puestos de trabajo. Además, el Grupo Supervielle incrementó las tercerizaciones para no abonar los salarios correspondientes en varias áreas; derivó personal profesional a ‘células’ sin destino; mantiene una errática política comercial que impide el cumplimiento de desmesurados objetivos, ejerce maltrato sobre el cliente y viola acuerdos con la Asociación Bancaria”, puntualizaron las seccionales de la AB a través de un comunicado.