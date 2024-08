Bancos y empresas ya debaten en Buenos Aires la agenda de la inclusión financiera y la sustentabilidad

De la macroeconomía a la productividad

Otro de los discursos que tuvo lugar fue el de Darío Wasserman, vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. El directivo señaló que “hoy estamos ante la presencia de un cambio de raíz. Gracias al compromiso inquebrantable del Presidente Milei con el equilibrio fiscal, estamos bajando la inflación y estamos recuperando al peso argentino como vehículo para el ahorro y préstamo local, dejando atrás las recurrentes devaluaciones con impacto inflacionario que perjudican el cálculo empresarial y carcomen los patrimonios de particulares y empresas”.

Wasserman sostuvo que “muchas veces se habla de sustentabilidad en términos de políticas sectoriales o medidas específicas, pero no puede haber sustentabilidad si no hay riqueza, y no puede haber riqueza si no hay orden macroeconómico”. Trazando un diagnóstico de la realidad argentina, sostuvo que “si quieren mayor sustentabilidad, el camino es arreglar la macroeconomía, sanear la balanza comercial y recuperar la capacidad de crédito para que las empresas puedan mejorar su productividad. Esto vale mucho más que cualquier incentivo sectorial que se le pueda poner a los sectores renovables. La solución es más capitalismo, no menos. Y un capitalismo que busca la sustentabilidad desde la intervención estatal a la larga corta la rama sobre la que está sentado”.

“Tenemos que aprovechar cada oportunidad que tengamos para sacar a los argentinos de la pobreza. Como dijo el Presidente en el Pacto de Mayo: la naturaleza debe servir al ser humano y a su bienestar; no a la inversa. Y hoy, el principal problema ambiental que tenemos es la pobreza extrema”, dijo Wasserman.

La educación financiera y las políticas públicas

Roberto Silva, presidente de la Comisión de Valores de Argentina (CNV) señaló que a la educación financiera se la concibe vinculada a la inclusión. “Desde la CNV estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, los convenios con diversas entidades y trabajando en el régimen de los idóneos como parte importante. Todo lo que tiene que ver con banca sostenible es parte de nuestra misión y lo relacionado con IOSCO, que es el organismo que nuclea a todas las comisiones de valores del mundo”. En esta línea mencionó el trabajo realizado por CNV para apuntalar el camino de ingreso a la OCDE, “en la cual nos toca implementar la parte del gobierno corporativo, la sustentabilidad y el cambio climático”. “Nos toca el desafío de implementar la normativa, queremos guiarnos y tener la misma sintonía en la adopción de marcos internacionales”, concluyó Silva.

Por su parte, Pedro Inchauspe, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), señaló que “el presente y el futuro son desafiantes para la banca en Argentina y la región” y que “este congreso nos permite ver lo que ocurre en la región, intercambiar ideas y diseñar las mejores políticas públicas”. “Es importante escuchar realidades y problemáticas que afectan al sistema financiero, para desarrollar productos sostenibles, financieros y sociales, con fuentes de energías mas limpias”, dijo el directivo. “Los ejes definidos marcan una agenda amplia y necesaria, son tiempos de aprendizaje para luego tomar decisiones. Tanto la tecnología como la inclusión son herramientas complementarias”, sostuvo Inchauspe y agregó “desde el BCRA tomamos como paradigma importante el trabajo conjunto con actores del sistema, poder trabajar en una mesa metodología de trabajo, ir generando resultados juntos, consolidando ideas y así mejorar el marco regulatorio”.

América Latina, la más afectada en materia de financiamiento

A su turno, y ante más de 600 personas, Giorgio Trettenero, secretario general de FELABAN, sostuvo que “la incertidumbre está en varios frentes” y que existen distintos «think tanks» internacionales “que consideran que la tensión geopolítica, la volatilidad financiera y el cambio climático resultan fuerzas en conflicto, que ponen en riesgo al ser humano”.

“Preocupa el aumento de las temperaturas en el mundo, ya que los daños asociados a los desastres naturales se han cuadruplicado en las ultimas cinco décadas”, dijo el directivo. “En materia de emisión de gases de efecto invernadero, América Latina no es una fuente de problemas a nivel global, ya que emite menos del uno por ciento de los gases contaminantes”, dijo Trettenero. “Por el contrario”, sostuvo, “la región sí es terriblemente vulnerable a los problemas del cambio climático, dadas las inundaciones, la menor oferta del agua y los deslizamientos de la geografía como la cordillera de los Andes”. “Resulta paradójico, ya que nuestra región no contamina, es el pulmón del mundo, pero es víctima y no recibe equitativamente los recursos”. “Cerca del 90% de estos recursos llegan a América del Norte, el Sudeste Asiático y Europa, por lo que nuestra región queda víctima, carente de fuentes de financiamiento, ya que nuestros mercados no son desarrollados y no tenemos profundidad”.

“Otro tema de mucha preocupación es la deforestación”, dijo el secretario general de FELABAN, “ya que la región parece dar pie a la destrucción de las capas vegetales, vital para la regulación del clima”. Mencionó los “incendios”, la “ampliación de la frontera agrícola”, la “ganadería intensiva” como algunas de las “causas de la deforestación”. “Necesitamos movilizar capital para financiar planes de mitigación climática, para acelerar la inclusión social y para ello debemos generar incentivos. Las políticas públicas deben jugar un papel protagónico, y la banca y el sector financiero deben facilitar la movilización de capital”, señaló. “Esto implica inmensos retos para contener a toda la población, la banca tiene un rol fundamental, para financiar, asesorar y ayudar a los sectores de nuevos negocios, que tienen un impacto positivo en términos de la sostenibilidad”. “Necesitamos que la oferta de crédito atienda a empresas que puedan contribuir a proyectos que pueden ser parte de la solución del problema”, concluyó.