Este viernes 27 de octubre a la noche se realizó la entrega de premios «La Mujer del año», organizada por «Gurnier Producciones» que tuvo lugar en la ciudad Capital.

Dicho evento se viene realizando desde hace 7 años y tiene como objetivo reconocer a las mujeres que desarrollan acciones desde la responsabilidad social y la solidaridad a través de variados trabajos comprometidos en beneficio de la comunidad.

Entre prestigiosas invitadas, asistió Ada Morales, mamá de María Soledad; cuyo caso marco un antes y un despues en la sociedad Argentina, la fiesta fue conducida por el reconocido modelo y conductor Hernan Drago.

En el marco de una cena de confraternidad se distinguió a tres reconocidas mujeres bandeñas:

Lidia Ester «Nene» Grana de Manfredi, ex docente, historiadora y escritora quien es autora de númerosos libros que buscan rescatar y reflejar el pasado de diversas instituciones de la ciudad de La Banda.

Asimismo se homenajeó a la licenciada en comunicación social, docente y secretaria de Comunicación Municipal, Fernanda Raschi y a la arquitecta y subsecretaria de Desarrollo Urbano Municipal, Gabriela Coronel, por el trabajo que ambas mujeres realizan en beneficio de la comunidad bandeña desde sus profesiones.

Por su parte, Lidia Ester Grana de Manfredi, destacó: «Todo reconocimiento que recibo para mi es muy valioso y me llega al corazón más que nada porque yo no hago lo que hago por recibir reconocimientos sino por amor a La Banda y a todos los bandeños, yo me siento una docente no una historiadora y escritora como me consideran y si quiero destacar que todo esto es gracias a Pety Salido una gran amiga que hoy está en el cielo y es la que me incentivó a empezar a escribir, agradezco a todos los bandeños y a ustedes que siempre están presentes y a mi familia que siempre esta conmigo acompañandome», finalizó.

La entrada Bandeñas fueron distinguidas como «Mujeres del año» por sus acciones sociales y solidarias se publicó primero en Municipalidad de La Banda – Ing. Roger Nediani Intendente.