Banfi: «La suspensión de la pauta afecta la calidad de la información»

Karina Banfi destacó la importancia de poner el eje en cuestiones como la pobreza y el desarrollo de las provincias. Además, remarcó la necesidad de defender la libertad de expresión y los derechos humanos. “Hay que atender muy bien y ver entrelíneas todas las medidas que se llevan adelante”, sostuvo la gestión de Javier Milei en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Karina Banfi es, desde 2015, diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires. Además, es vicepresidenta del Bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados. Fue consultora para la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y coordinó programas regionales de transparencia y gobernabilidad para la organización también de los Estados Americanos. Después de numerosas negociaciones, el radicalismo logró recomponer la unidad en la Cámara de Diputados, donde el bloque estará comandado por Rodrigo de Loredo y Karina Banfi, vicepresidenta del bloque.

Primero, felicitaciones porque lograron unir al bloque de diputados. Ahora, ¿con qué orientación? ¿Cómo se amalgamaron las diferentes posiciones en esta unión?

Muchas gracias por las felicitaciones, porque realmente fue un trabajo, primero mancomunado, entendiendo cuál es el cambio de época y cuál tiene que ser el rol que va a cumplir el radicalismo, principalmente en las dos cámaras (Senado y Diputados). Y la verdad, tener unos bloques fraccionados dentro de la amplia fragmentación que ya tiene el Congreso de la Nación, no era inteligente. Ese es el punto principal.

Luego, efectivamente, como bien señala usted, al sector, yo no diría más cerca de la gobernabilidad de Milei, sino de la gobernabilidad de las cinco provincias que logramos obtener en las distintas elecciones que hubo este año, y en donde es, sin duda, una columna vertebral del rol que va a tener el radicalismo, donde hicieron un comunicado, teniendo en cuenta que no hay un cogobierno, sino que vamos a ser representantes de la oposición, de una oposición con un gran desafío, que es mantener cierta ecuanimidad, en relación a aquellos proyectos que necesite el Gobierno para tener gobernabilidad y, sobre todas las cosas, para generar estos cambios profundos. Cambios que nosotros, desde el radicalismo, acompañando a Juntos por el Cambio y a Patricia Bullrich, fuimos promoviendo durante todo este año, y estamos convencidos de que hay algunos sectores, los que refieren a la sección del Estado, que tienen que ordenarse, hay que poner el foco en el 50% de personas bajo la línea de pobreza, del cual el 60 % son niñas y adolescentes y que, principalmente, están en lugares estratégicos, como son la provincia de Buenos Aires y el norte del país, donde hay que poner el eje de la productividad y el desarrollo para cambiar la realidad de la gente.

Entonces, teniendo en cuenta todo esto, entendimos que no había lugar para ser una oposición dura, y que quizás, para serlo, ya está la Izquierda o el Frente de Todos, y que tenemos que ir amalgamando las necesidades que van a tener nuestras provincias. Muchas de ellas, como Chaco o Corrientes, son provincias del norte y tienen una realidad muy distinta, por ejemplo, a la de Mendoza o a la de Santa Fe, que son provincias con un anclaje productivo mucho más eficiente y que, a partir de eso, nosotros vamos a tener que ir haciendo este «baile» de la conversación pública y los acuerdos políticos para la gente, porque hay un alto malestar sobre el sector político que bien captó sin duda el presidente Milei, que lo llevó hoy a ser el mandatario con mayor jerarquía de la Argentina.

Debemos explicar cada cosa que vamos a hacer, y tenemos que entender también qué es lo que la sociedad y el Gobierno necesita para poder llevar a cabo todas las medidas, principalmente, económicas, en este trimestre. Vamos a ir, sin duda, con transparencia, con control, que es un rol fundamental que tiene el Congreso, controlar la gestión, la transparencia, la difusión y la publicidad de los actos públicos. Para nosotros va a ser clave en nuestra performance, en nuestra participación en el Congreso de la Nación.

¿Entiendo bien si interpreto que triunfó una idea de una oposición más colaborativa al Gobierno que una más distante? ¿Es correcto? Por sí o por no, perdónenme que se lo ponga en estos términos.

En realidad, sí. Cuando nosotros hablamos de una oposición responsable, tenemos que entender que nosotros estamos ubicados en garantizar la gobernabilidad, pero no es un cogobierno. Acá no hay consultas, no hay negociaciones, no hay una conversación directa con quienes llevan adelante la gestión. Incluso con aquellos ministros que, a título personal, están integrando el gabinete. Yo la mencionaba a Patricia Bullrich, que fue nuestra candidata, o a Luis Petri, que fue nuestro candidato a vicepresidente por la fórmula que llevó adelante y que impulsó Juntos por el Cambio. Pero eso no determina que Juntos por el Cambio está fracturado, ni roto, ni que no existe más. Está herido, y conversamos sobre eso, en cómo nosotros estamos viviendo dentro del Congreso lo que es esta coalición, que hasta hace un mes era muy clara, muy definida, con unos candidatos a presidente, con una plataforma de gobierno muy concreta, y que hoy ellos, en términos personales, colaboran con este gobierno; no así las fuerzas en las cuales ellos fueron impulsados para ser candidatos.

Las fuerzas (tanto el PRO, como la Unión Cívica Radical, como otros sectores que integran esta coalición de Juntos por el Cambio) que tiene un fuerte peso en las provincias que ganaron, porque muchos de ellos son gobiernos de coalición de Juntos por el Cambio, van a seguir siendo oposición, y vamos a seguir siendo oposición, con una posición de diálogo y conversación desde el lugar de coalición.

¿Siente que hay un mandato de la sociedad de «equilibrio», en el sentido de que le da el Poder Ejecutivo a un partido y mayoritariamente el Poder Legislativo (de una manera más distribuida, con primeras minorías) a otro? ¿Cómo se amalgaman esas decisiones de la sociedad en un sentido y en el otro?

Me cuesta interpretar a una sociedad al momento de votar, porque creo que la oferta electoral de este año fue bastante difícil. Una fragmentación en tres tercios dificultó, sin duda, la obtención, quizás, de una mayoría más concreta, o dos primeras minorías, o una primera minoría o segunda minoría más fuerte, más fortalecida, más legitimada, dentro de la Cámara de Diputados, donde hoy consta de una primera minoría, en Unión por la Patria, y una fragmentación muy fuerte, que van entre 35 y 37 miembros, en tres fuerzas: la fuerza que gobierna, que es La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo.

Por lo tanto, para nosotros estos son momentos estratégicos sobre cómo hacemos una composición mayoritaria para que, efectivamente, prime esto que usted muy bien decía recién, sobre la ética de la responsabilidad, que es el rol que tenemos que llevar adelante en un Gobierno que llega con una voluntad muy sólida, de un 30% de gente que votó a Javier Milei, y que luego en un balotaje logró esa legitimidad, que no tiene que estar frágil porque necesita alguien para sostener estos cambios que debe impulsar, y que por eso lo votaron.

Este es el trabajo que estamos haciendo hoy desde adentro de los bloques: cómo construimos una primera minoría, o quizás una segunda minoría, muy cercana a los números que tiene Unión por la Patria, como para hacer un contrapeso, entendiendo cuáles son las razones y las motivaciones que tiene la UP. Hay que escuchar el discurso de ayer de Axel Kicillof cuando habló ante la Asamblea Legislativa de la Provincia de Buenos Aires, en donde mantuvo la línea discursiva que tuvo Alberto Fernández en el cierre de su gestión: era otro país, era Narnia donde ellos vivían. Un país que parece que no fue la misma bandera de la Provincia de Buenos Aires, y que todos los problemas que tuvo fueron de Macri, no hubo gobierno de Alberto Fernández y Cristina, y que ahora vienen al asedio de la resistencia en la Provincia de Buenos Aires, a un gobierno de ultraderecha, como ellos lo denominan, y en donde parece que va a quedar afectada la voluntad y, por sobre todas las cosas, la vida de los bonaerenses.

Nosotros, en realidad, creemos que la tragedia ha sido el kirchnerismo, lo vemos permanentemente en estos 16 años y un poco más, de políticas populistas que han implementado un rol de un Estado bobo, que no ha sido eficaz y eficiente y es indudable el resultado, que es Javier Milei.

Hoy nosotros consideramos que tenemos que acompañar los procesos de cambio, entendiendo el rol que tiene el Congreso de la Nación y el rol que nos dio a nosotros como radicales la sociedad, que nos dejó en un lugar muy claro de oposición. Y la gente sabe lo que tiene que esperar de nosotros, que va a ser control, que va a ser transparencia, y que va a ser apoyo, como lo hemos hecho también en el gobierno de Alberto Fernández, cuando no nos tembló el pulso al momento de votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sabiendo que era una medida que necesitaba a un sector externo del gobierno y que otro, sin duda, estaba acostumbrado, como siempre nos tiene acostumbrados (con la renuncia que hizo Máximo Kirchner, incluso al bloque), generando toda una desestabilización. Un gobierno cuyo resultado fue perder la elección, no tengo duda.

Podemos decir que no hubo un voto distinto de la sociedad para el Legislativo que para el Ejecutivo. Votó en el Legislativo el mismo 60% que luego votó para presidente, porque finalmente la suma de votos de La Libertad Avanza, más Juntos por el Cambio, da los votos que tuvo Milei en el balotaje. ¿Le parece un buen corolario de nuestra conversación?

Me parece una síntesis impecable. Yo creo que sí, y que es un gran desafío en las distintas fragmentaciones de la oposición no perder identidad o cómo algunos recuperamos la identidad, en este caso, de oposición, a partir de aquellas propuestas que le hemos llevado a la gente y que siga sintiéndose representada por nosotros, y no solamente por lo que es una oposición más «tira piedras», como la llamamos en este momento en el Congreso de la Nación, de Unión por la Patria, o un gobierno que va a tener también que construir su propia identidad.

La libertad de expresión y el respeto por los derechos humanos

Aprovechando que usted fue relatora especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que en el caso de Perfil fue muy fundamental porque fue la que nos llevó adelante en el juicio que hicimos contra el Estado Nacional en su momento, pedirle que por favor, desde el radicalismo, mantengan siempre la defensa de la libertad de expresión y también el enorme respeto a los derechos humanos que nos caracterizó durante la democracia.

Absolutamente. Ustedes saben que tienen una aliada en el Congreso de la Nación, no solo como radical, con todo el bloque apoya e impulsa esta posición que venimos llevando de toda la trayectoria crítica, porque creemos que no hay democracia sin libertad de expresión.

Hay que atender muy bien y ver entrelíneas todas las medidas que se llevan adelante. La libertad de expresión no es declamativa, no es solamente que un mandatario dice que cree en la libertad de expresión, sino que es importante cuáles son los ejercicios de no hacer que va a tener que tener el gobierno justamente para que toda la ciudadanía pueda expresarse.

Y con esta medida, por ejemplo, de la suspensión de la pauta anual, hay que atender principalmente que la pauta no beneficia a los medios, sino que beneficia a los ciudadanos. Y hay que ver cómo esto puede afectar justamente la calidad de la información.

Eso es lo que hay que atender y vigilar. No solamente recortar por recortar, sino ver cómo se garantiza esto, que efectivamente hoy escuchábamos al vocero, pregona con mucho énfasis que la libertad de expresión no se negocia, así que vamos a atender y a ver en qué consiste esa suspensión de la pauta oficial. Y la referencia a la que usted hace de la Editorial Perfil y del caso que tenemos y que sucedió en la Justicia es realmente un norte que nosotros tenemos que atender porque es el contrapeso que ha podido dar como resultado un fallo ejemplar y que tiene que ser tenido en cuenta por todos los que gobernamos o queremos gobernar.

