Barack Obama presume de cuerpo en sus vacaciones en las playas de Hawai

El expresidente de Estados UnidosBarack Obama ha comenzado el 2021, como es tradición, de vacaciones en las paradisíacas playas de su estado natal, Hawai. Allí ha aprovechado para pasar tiempo en familia y practicar deportes acuáticos, al tiempo que ha hecho gala de su envidiable forma física.

A sus casi 60 años, el exdirigente estadounidense ha demostrado que se encuentra en plena forma y ha sido visto practicando ‘paddle surf’ en las aguas del Pacífico. Una decisión que dejó una curiosa estampa: la del guardaespaldas con chaleco antibalas en Kayak que acompañaba a Obama cuando este se encontraba sobre la tabla.

Un guardaespaldas acompaña a Obama mientras practica ‘paddle surf’. GTRES

De este modo despidió el 2020 Obama, rodeado por su mujer y sus hijas; un especialmente turbulento, con una pandemia que deja ya casi dos millones de fallecidos, las revueltas del ‘Black lives matter’ y la vuelta a la Casa Blanca de un demócrata, con Joe Biden.

No obstante, el expresidente no ha permanecido ajeno el convulso inicio de 2021. A pesar de los kilómetros, Obama no quiso dejar de expresar su opinión sobre el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero y aseguró que que “la historia recordará” la violencia de ese momento.

“La historia recordará con justicia la violencia ocurrida en el Capitolio, incitada por un presidente en funciones que ha seguido mintiendo sin fundamento sobre el resultado de una elección legítima, como un momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación”, publicó en su perfil de Twitter.