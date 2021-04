“Baradel es el ministro de Educación en las sombras” – NCN

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Luis Petri afirmó que el cierre de las escuelas se debe a que “Baradel es el ministro de Educación en las sombras que tiene este Gobierno”.

En diálogo con Radio de la Ciudad, sostuvo que “el Presidente de la Nación, sin ningún sustento científico o empírico, decide cerrar las escuelas y volver a la situación que tuvimos en el año 2020 aceptando la presión de los sindicatos, pese a que muchos docentes están vacunados” y expresó que “está decisión deslegitima la ya socavada autoridad presidencial”.

Petri hizo hincapié en la deserción escolar de 2020, en un contexto en el que “seis de cada diez chicos con pobres” y lamentó que “existía un consenso político y social después de la experiencia de 2020 de que las escuelas eran las primeras en abrir y las últimas en cerrar, y esto no ocurrió”. Además, resaltó que “conforme los estudios que se habían realizado, las escuelas no eran lugares de contagio”.

Petri también cuestionó que “las restricciones de las libertades individuales nuestra Constitución solamente las permite en Estado de Sitio, en casos de conmoción interior y ese Estado de sitio debe ser establecido por el Congreso de la Nación o por el Presidente y ratificado por el Congreso”.

También advirtió que “el Presidente anunció el involucramiento de las Fuerzas Armadas bajo el ropaje de la realización de tareas sanitarias, pero lo cierto es que ese involucramiento en el AMBA va a suponer el control del cumplimiento de las restricciones impuestas por el Presidente de la Nación”, por lo que “hay que estar muy atentos para que no terminen cumpliendo funciones de seguridad interior y violando las disposiciones que la ley prohíbe”.

Por su parte, el dirigente mendocino dijo que las restricciones a los bares y restaurantes “es no ponerse en los zapatos de todo el sector gastronómico del AMBA, que ya fue vapuleado todo el 2020 y esto es prácticamente el tiro de gracia”.

Finalmente, cuestionó a Santiago Cafiero porque “es una obligación constitucional que el Jefe de Gabinete concurra todos los meses” al Congreso y “la viene incumpliendo sistemáticamente”. “No hay excusas para que el Jefe de Gabinete no se presente a la Cámara de Diputados. Tiene que rendir cuentas de por qué no llegan las vacunas a Argentina, por qué no se arregló con Pfizer y por qué repetimos la estrategia sanitaria de 2020”, culminó.