Baradel: «Me persiguieron a mí porque no me pudieron callar»

Roberto Baradel, secretario general del sindicato docente SUTEBA, efectuó duras declaraciones contra funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal tras conocerse nuevos audios y videos que evidenciarían armados de causas a sindicalistas de la provincia.

Uno de los dirigentes gremial apuntados durante la gestión Vidal fue Baradel, quien mantuvo una fuerte participación y protagonismo en conflicto docentes entre 2015 y 2019.

Según el titular de SUTEBA, él fue uno de los «perseguidos» porque «no nos pudieron comprar». «Me persiguieron a mi porque no me podían callar, lo intentaron varias veces pero no tenían nada con qué hacerme callar», aseguró.

Gestapo macrista: Yasky y Moyano exigieron que la justicia actúe de manera inmediata

Baradel afirmó que «a aquellos a los que no pudieron comprar nos armaron causas, recurrieron a la difamación, al linchamiento mediático, intentaron una suerte de muerte civil».

«Pero como no pudieron con eso, porque son tan perversos y cobardes a la vez, recurrieron a las amenazas de muerte a mis hijos y nieto. No tenemos miedo ni precio. No nos pudieron comprar, por eso nos persiguieron«, cerró.

En diálogo con Nobleza Hormiga en FM La Patriada, el sindicalista señaló que Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de Vidal, «no pudo llevar adelante su Gestapo, si pudieron armar causas, porque la sociedad argentina, gracias a las Madres y Abuelas, generamos anticuerpos democráticos ante esas cuestiones».

Exigen que Diputados repudie los dichos de Villegas sobre “una Gestapo” para eliminar a los gremios

«Quienes defienden los derechos de los trabajadores o proyectos políticos populares son enemigos a aniquilar porque somos un problema para que ellos sigan acumulando ganancias y manteniendo privilegios. Somos enemigos que ellos quiere aniquilar», concluyó.

Baradel confirmó que se presentó como querellante en la causa de espionaje ilegal y adelantó que «vamos a ir a fondo con la denuncia del armado de causas durante el macrismo».

También pidió la renuncia inmediata del Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, de cercana relación con Mauricio Macri y mencionado por Villegas en los videos difundidos.