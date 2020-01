El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, afirmó de cara a la convocatoria a la paritaria nacional docente, que “si el gobierno no nos trata como enemigos, no debería haber problemas”.

Baradel remarcó que este contexto es “diametralmente diferente” del atravesado durante el gobierno de Mauricio Macri, debido a que la última gestión fue quien anuló la paritaria nacional. A su vez, valoró la convocatoria por parte del ministro de Educación, Nicolás Trotta, para el próximo 20 de enero.

“Si es un gobierno que escucha y da respuestas y busca consensos y no nos trata como enemigos, no tiene que haber conflicto. El problema está cuando tratan de imponernos medidas en las que no estamos de acuerdo”, aseveró Baradel.

Respecto de la negociación, el referente de los docentes explicó que “siempre puede ocurrir que haya tensión, pero no será la misma situación que la que tuvimos con el gobierno anterior, que quería mercantilizar la educación pública”.

En referencia a la cláusula gatillo, el gremialista precisó que “se trata de una herramienta que apunta a mantener el salario y que se utiliza cuando el gobierno busca bajar esos sueldos”.

La entrada Baradel sobre la paritaria docente: “No debería haber problemas” se publicó primero en Mundo Gremial.