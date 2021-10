BARRADAS, EL HOMBRE FLECHA | 7 miradas

A Julio María Sanguinetti, ex presidente uruguayo, le sobran amigos en las dos orillas y ejercita un explícito amor por la pintura en general. Y en particular por la de su propio país. Es, como tantos políticos orientales, un hombre culto y conviviente. Conoce bien las desventuras políticas y económicas que padecen sus primos hermanos de la vida en Buenos Aires.

Escribe en “La Nación”: “En medio de tantas desventuras, miremos un instante hacia la América Latina creativa y, en lo personal, rescatemos la alegría de cruzar por vez primera la frontera uruguaya luego de 18 meses pandémicos, para participar en el Malba de algo tan grato como la exposición de Rafael Barradas.”

“…El Malba cumple 20 años. Es la mayor colección latinoamericana de arte moderno… Eduardo Costantini formó una gran colección, paso a paso, a lo largo de más de tres décadas. Para albergarla compró un magnífico terreno en el mejor lugar de Buenos Aires, convocó un concurso internacional para construir el edificio, lo levantó y desde su Fundación ha mantenido viva una formidable actividad que enriquece la mejor tradición cultural de la metrópolis porteña…”

“En cuanto a la exposición de Barradas, naturalmente es un orgullo para nosotros como uruguayos, pero, más allá de esa circunstancia, se está ante un artista que revolucionó el mundo del arte. En la Barcelona de principios del siglo XX, abrió el camino de la modernidad. Fue la vanguardia de la vanguardia y así lo ha reconocido, en los últimos años, la crítica española.”

“Barradas nació en Montevideo en 1890 y allí murió antes de cumplir los 40 años. La exposición se centra en los años que van de 1913 a 1923, el lapso más removedor. Sacudió el ambiente bullente de esa Barcelona de la romántica arquitectura surrealista de Gaudí”

“A quien tenga un rato para alegrar el espíritu, le recomendamos la exposición. También le servirá para reconciliarse en algo con esta América Latina llena de miserias y pequeñeces. Comprobar que no solo somos problemas, de la mano de lo mejor de lo nuestro.”

“También América Latina es ésta, América Latina es la creación. La América Latina que se eleva por encima de todas esas ambiciones y mediocridades para mostrar la mejor dimensión de nosotros. La de la espiritualidad, la de la mirada hacia arriba, la de la exaltación humana que sólo representa el arte”, dijo Sanguinetti e su conferencia del Malba. Desde ya no omitió la obra de otros artistas uruguayos notables, Joaquín Torres García y Pedro Figari.

No en vano y con su sutileza política habitual Sanguinetti recuerda reflexiones escritas de Barradas a Torres García en referencia a Pedro Figari: “Pasa, lo que pasa con nuestras cosas. Pasa lo único que tiene que pasar. Es hombre camino, como nosotros. Hombre flecha, flecha que va a un blanco. Aunque no se dé en el blanco, ya es importante –tal vez lo único– tener blanco. Una flecha sin blanco no es flecha; es el caso de muchos hombres”.

¿Qué habrá estado pensando el señor Sanguinetti? Es un hombre prudente que sabe lo que dice y sobre todo lo que quiere decir.