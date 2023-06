Barrionuevo acordó un aumento anual del 120% para los empleados de hoteles de turismo

La Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) acordó adelantar los aumentos para el sector hoteles de turismo y aseguró un total acumulado del 120%.

Así lo informó la organización que conduce Luis Barrionuevo, tras cerrar un nuevo acuerdo salarial con la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA).

El entendimiento determina el adelanto del incremento de los salarios básicos al mes de mayo de 2023 y un aumento del 120% en los salarios básicos del Convenio Colectivo de Trabajo 362/03, en el marco de la paritaria del período 2023-2024.

También ratifica las cláusulas de monitoreo mensual de la situación inflacionaria “para su ajuste”.

El gremio que encabeza Barrionuevo indicó que la mejora se abonará en cuatro tramos, junto con una suma extraordinaria de 12.500 pesos no remunerativos en junio correspondiente a la 2da cuota del acuerdo complementario 2022/2023.

El acuerdo contempla el pago de un 30% no remunerativo para el trimestre julio- septiembre (pasa a ser remunerativo no al básico en octubre); otro 30% no remunerativo para el trimestre octubre-diciembre (pasa a ser remunerativo no al básico en enero); en diciembre se unifica el salario básico de todo el país con el de CABA y Gran Buenos Aires; se abona otro 30% no remunerativo para el trimestre enero-marzo de 2024 (pasa a ser remunerativo no al básico en abril) y finalmente un 30% en abril, totalizando una mejora anual del 120%.