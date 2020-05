Barrionuevo avaló los cambios que impulsa Raúl Jalil

El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo avaló ayer la reforma del Estado que impulsa el gobernador Raúl Jalil y aseguró que tiene “mucha fe” en su gestión. “Creo que hay que adecuarla (a la reforma del Estado y la movilidad laboral), porque va a ser otra Argentina (la que deje la pandemia)”, señaló.

“Creo que cuando el proyecto de reforma se debata en la Cámara de Diputados y en el Senado, en esta reformulación que está haciendo Jalil tiene que participar también el movimiento obrero y que cada organismo que se cree tenga un director obrero”, agregó el gremialista. Consideró que la incorporación de empleados de planta “también hay que considerarlo porque tienen que participar los trabajadores, ya que tienen la experiencia de estar en la administración y saben qué es lo que hace falta”, dijo en declaraciones radiales.

En cuanto a la movilidad laboral que planteó Jalil y provocó la airada reacción de gran parte de los empleados y los gremios afines, consideró que “hay que trabajar. No puede ser que haya 2.300 o 2.500 empleados que cobran en la Legislatura y no tengan trabajo”.

Sostuvo que esos empleados podrán ser “punteros políticos pero tienen que trabajar porque no están cumpliendo ninguna otra tarea”.

En este marco recordó dichos anteriores que tuvieron repercusión nacional y remarcó que “hay que generar trabajo para que la actividad privada venga y no sea todo para el Estado. No puede ser que 8 millones tengamos que sostener a más de 35 millones”.

Manifestó que es necesario “prestarle más atención al sector privado, que es el que genera trabajo”, y aseguró: “Tengo mucha fe en Raúl Jalil, que ha cambiado a la ciudad Capital. ¿Cómo no le voy a tener fe en que haya reformulaciones?”.

El gastronómico defendió la iniciativa oficialista de mayor injerencia del Poder Ejecutivo en la administración de fondos. “Hay que centralizar todo para que tenga un control estricto de todas las áreas, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de funcionarios que se han enriquecido y para frenar los hechos de corrupción que hemos tenido en Catamarca. Y estamos trabajando para ayudar”.

Sobre cambiar por decreto la ley de regalías mineras consideró que “está bien cambiarla. He recorrido el norte de la provincia y no he visto ningún beneficio. Hay intendentes que han invertido en provincias vecinas. No tengo dudas de que en lo que necesite cada departamento allí estará la ayuda de la provincia. Los intendentes que propongan las obras que quieren construir. No les va a dar las regalías, pero seguramente los van a acompañar con dinero para hacer las obras”.