Barrionuevo: “El gobierno debe volver a otorgar el ATP, con el REPRO no alcanza”

El Secretario General de la Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), José Luis Barrionuevo, se mostró preocupado por las condiciones en las que queda el sector gastronómico y hotelero ante las nuevas restricciones anunciadas por el presidente Alberto Fernández.

Durante una entrevista, el sindicalista pidió al gobierno que vuelva a otorgar el ATP “para nuestro sector es importante, como para el sector de la salud, en donde también tenemos compañeros que trabajan en hospitales y sanatorios”.

En este sentido, expresó: “Yo no tengo ningún contacto con el Presidente, pero hice las gestiones para que reúna las 5 cámaras, lo hicieron en Olivos en marzo del año pasado. Y ahora, luego de un año del comienzo de la pandemia, otra vez estamos con estas restricciones que nos afectan”.

Sobre el golpe económico que recibió el sector turístico y gastronómico, aseguró basándose en datos de la AFIP, que al comienzo de la pandemia tenían 48 mil empresas, y actualmente son 25 mil, lo cual significa la baja de casi la mitad de empresas y pymes que cerraron.

Respecto de las ayudas económicas que genera el Estado, Barrionuevo aseguró que “con el REPRO no alcanza”, y argumentó que el sector hotelero no se puso totalmente en funcionamiento ya que no hubo turismo internacional y tampoco local por motivos de las restricciones.

“Si el gobierno no trata de ayudar al sector para que podamos subsistir tanto trabajadores como los pequeños y medianos empresarios de nuestra actividad, se hace muy difícil”, aseveró.

El programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) establecía que el Estado pagara desde 1.25 hasta 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles por empleado a las empresas que realizaban actividades consideradas críticas y cuya facturación de septiembre de 2020 hubieran caído frente al mismo mes de 2019, y dicho beneficio estuvo vigente hasta diciembre de 2020.