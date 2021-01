Barrionuevo instó a empresarios a abrir paritarias y pagar el plus de temporada

El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, insistió con el pedido de convocatoria a paritarias tras más de nueve meses sin actualización salarial.

“Hoy los empresarios tienen que reconocer que debe existir la paritaria, no somos parias. Y el plus de temporada lo tienen que reconocer y sino seguiremos peleando. Tienen que ser respetuosos”, sostuvo.

El dirigente le recordó al sector empresario que “cuando están mal mi teléfono suena a toda hora para ayudarlos”.

“No pedimos nada que no sepamos que nos pueden dar, quédense tranquilos. Fuimos respetuosos con aquellos que no pudieron seguir, no los perseguimos, entonces ellos tienen que respetarnos a nosotros”, señaló.

El gremio de los Gastronómicos protagonizó en las últimas semanas protestas y movilizaciones para reclamar a la cámara empresaria la apertura de una mesa de diálogo para discutir aumentos salariales.

“Nos duele tener que movilizarnos, queremos pelear por más trabajo, todos juntos. Porque así como crecimos nosotros crecieron ellos”, destacó Barrionuevo.

El reclamo apunta a reabrir la negociación en el marco del CCT 389/04 para el personal en actividad que sigue con salarios congelados y más nueve meses sin aumentos.