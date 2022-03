Barrionuevo no afloja y le avisa a Camaño que «tiene los días contados» en la UTHGRA

La interna de la seccional porteña de la UTHGRA entra en etapa de definiciones y Luis Barrionuevo está decidido a todo. En un acto en la federación de box, el sindicalista respaldó a su alfil Humberto Ballhorst, candidato a secretario general por la lista Azul, y disparó con munición gruesa contra su excuñado, Dante Camaño.

«(A Camaño) lo eché de la obra social, lo saqué de la conducción nacional y ahora resta que ustedes ( los trabajadores) lo saquen también de la seccional», expresó Barrionuevo en el encuentro que reunió a delegados y candidatos a comisión directiva de la seccional.

Es que lejos de resolverse, el conflicto interno está que arde luego que la justicia validara la elección del 2 de diciembre en la que se reeligió a Camaño como secretario general, en unos comicios desconocidos por la Junta Central Electoral y en los que la oposición, liderada por Ballhorst y Camaño, no se presentó por irregularidades.

UTHGRA Capital: Barrionuevo bajó las elecciones

La Junta Central del gremio había convocado para este martes 15 a nuevas elecciones en la seccional porteña, pero finalmente se decidió bajar la votación ante el fallo de la titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 37, Ana Clara Alfie, que favoreció a Camaño y dio el visto bueno para que asuma un nuevo período en el gremio.

Pero Barrionuevo va por más. Criticó el fallo de la jueza Alfie y aseguró que la magistrada será apartada esta semana del cargo. «No hay manera que la justicia haga una resolución para que no se ejerza la democracia«, señaló.

“Quédense tranquilos que el 23 de marzo termina el mandato. Tiene los días contados”, dijo el líder de la UTHGRA nacional en referencia a su ex cuñado Camaño, y les pidió a todos los trabajadores gastronómicos que “sigamos trabajando y acompañando, no bajemos los brazos, porque les digo que las elecciones se van a dar. La justicia va a fallar y nosotros, desde la Junta Electoral Nacional, vamos a convocar a elecciones y vamos a tratar de que sean en este mes de marzo”.

Barrionuevo espera que la Cámara del Trabajo falle a favor de la lista Azul en la apelación que presentó tras el fallo de Alfie. En el entorno del sindicalista son optimistas.

«Queremos elecciones, queremos que se vote y ustedes no están solos, aquí está el país. Hubo una solicitada que firmaron todos los secretarios generales del país, las delegaciones y el cuerpo de delegados, donde le dijimos al Ministerio, la Justicia y los periodistas, que en gastronómicos se ejerce la democracia. Y se va a votar, les guste o no les guste”, concluyó el titular de la UTHGRA.

Fuerte respaldo a Barrionuevo en la disputa por la seccional porteña de la UTHGRA

Por su parte, el candidato y titular de la Lista Azul, Humberto Ballhorst, calificó el fallo de Alfie como una «aberración» y llamó a los trabajadores a «dar pelea hasta el final».

«No vamos a dar ni un paso atrás hasta que llegue lo que miles de gastronómicos quieren, las elecciones», señaló, y agregó: “Si tienen que venir y ganar que ganen y si pierden, que nos entreguen el gremio, como corresponde”.

Ballhorst fue muy duro con la gestión de Camaño y aseguró que la seccional «no asistió a ningún trabajador en pandemia». «Ahora está preocupado por los puestos perdidos en pandemia, pero no ayudó a nadie, se dedicó a recaudar», denunció.

En esa línea, señaló que “los trabajadores de Capital no tenemos nada. No tenemos centros odontológicos, no tenemos salud y menos salarios. En pandemia vivimos del Estado, nos dejaron tirados y eso no se lo vamos a perdonar”.

“Nosotros no vamos a parar” porque “ellos quieren ganar en un escritorio una elección fraudulenta y una elección que todos nosotros sabemos que no existió. Una elección con 40 mil trabajadores en condiciones de votar y quieren que le convaliden un acto eleccionario fraudulento y con 3.800 votos”, dijo el candidato de la Lista Azul.