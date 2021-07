Barrionuevo: “Nuestra actividad no se maneja por Zoom, por eso nuestra crisis fue la peor”

El Secretario General de la Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), José Luis Barrionuevo, aseguró que la crisis en el sector que representa “fue la peor” y llamó a la unidad entre trabajadores y empresarios para salir adelante.

Lo hizo durante una visita a la ciudad de Mar del Plata donde se reunió con las nuevas autoridades de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (AEHG) local.

“Mar del Plata tiene que volver a ser feliz todo el año. Hay que caminar juntos por los trabajadores y con la sociedad”, afirmó el sindicalista, quien estuvo acompañado por la concejal Mercedes Morro y la referente local de la UTHGRA, Nancy Todoroff.

Precisamente, Todoroff fue quien durante la semana pasada mantuvo diálogos con el sector gastronómico en pos de la regularización de los trabajadores y el cumplimiento de las escalas salariales vigentes.

Asimismo, Barrionuevo subrayó que “nuestra actividad no se maneja por zoom, por eso nuestra crisis fue la peor de todas y quienes la pagan son los trabajadores” y agregó que “pero queremos seguir trabajando por el todo porque si no hay empresas, si no hay pymes, no hay espacio para los trabajadores”.

Además se refirió a lo que se planteó en la reunión y relacionado a la importancia y necesidad de entender el turismo como un todo, que las actividades vinculadas a la cultura y la recreación deben estar efectivamente en sintonía con la reactivación de la hotelería y la gastronomía. Y así, esos cuatro pilares, logren generar un impacto en el resto de los ámbitos laborales de la ciudad, particularmente en el comercio

Sobre la prolongada cuarentena, Barrionuevo recordó que en Argentina “nos encerraron 90 días antes y eso paró la economía“, aunque seguidamente destacó que “la solidaridad que hubo en Mar del Plata entre sectores privados y la sociedad no existió en ningún lugar del país”.

En esa línea de análisis, el gremialista instó a trabajar en una planificación a corto, mediano y largo plazo que permita generar trabajo de la mano de “los más de 20 millones de habitantes que tenemos a corta distancia y que pueden concurrir a la ciudad para hacer turismo, pero también para generar eventos relevantes”.