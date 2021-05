Bashar al Assad se encamina a ganar su cuarto mandato presidencial – Télam

Assad se encamina a lograr su cuarto mandato

El presidente sirio Bashar al Assad, al frente de un pas azotado por diez aos de un conflicto que provoc la muerte de medio milln de personas y el desplazamiento de unos 10 millones, se prepara para gobernar por otros siete aos ms tras las elecciones generales que se realizarn este mircoles en un contexto de colapso econmico y divisin territorial.

Los comicios se celebrarn en todas las localidades controladas por las fuerzas leales al Gobierno y por sus principales aliados internacionales, Rusia e Irn, bajo la mirada de observadores de esos pases, adems de China y Venezuela.

Se trata de los segundos comicios en los que se admite a candidatos rivales de Assad, pero los otros postulantes son personajes poco conocidos ante la opinin pblica y no cuentan con la poderosa mquina de construccin del consenso de la que dispone el actual mandatario y el partido Baath, en el poder desde hace ms de 50 aos.

Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia advirtieron este martes por la noche en una declaracin conjunta que las elecciones “no sern ni libres ni justas”.

“Nosotros, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos queremos dejar claro que las elecciones presidenciales de Siria del 26 de mayo no sern ni libres ni justas”, expresaron las potencias en un comunicado.

“Denunciamos la decisin del rgimen de Assad de celebrar unas elecciones fuera del marco descrito en la resolucin 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU (Organizacin de las Naciones Unidas)”, concluye el breve texto citado por la agencia de noticias Sputnik.

En 2014, Al Assad gan las elecciones con ms del 88% de los sufragios. Slo tuvo dos rivales, de los cuales se saba de antemano que no tenan posibilidades.

La ley electoral impide que se presenten a las elecciones las figuras opositoras en el exilio: cada candidato debe haber “residido en Siria durante un perodo de al menos 10 aos consecutivos en el momento de presentar candidatura”.

Se votar en las reas del pas controladas por el Gobierno

Las elecciones desataron una oleada de rechazo, desde la desvinculacin de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) por considerar que no forman parte del plan de paz que auspicia desde 2015 y el anuncio de varias naciones que no reconocern sus resultados, hasta los llamamientos de la oposicin en el exilio a no validar la “farsa”.

Se votar en los territorios sirios, donde viven ms de 10 millones de personas y que a lo largo de los aos volvieron a estar bajo el control de Damasco, aunque muchos de ellos son manejados por milicias leales al Gobierno o sus aliados.

La paz en Siria est lejos de llegar, segn analistas y los efectos del conflicto armado y la inestabilidad endmica se sentirn al menos durante la prxima dcada, cuando Assad podra postularse para su quinto mandato de siete aos.

Assad, de 55 aos, est en el poder desde hace 21 aos, cuando tom el lugar de su padre, Hafez al Assad, presidente desde 1970 y considerado el fundador del sistema poltico todava vigente despus de casi medio siglo.

La divisin de los territorios sirios y el despojo de sus recursos son llevados a cabo por todos los actores involucrados.

Rusia e Irn, que mantienen tropas en la costa y el centro de Siria, son aliados desde hace mucho tiempo de Damasco, que recientemente reanud los contactos con Arabia Saudita despus de haber restablecido las relaciones con los Emiratos.

Turqua controla casi toda la franja del territorio sirio cerca de su frontera y es hostil al proyecto autonomista kurdo-sirio en las regiones ricas en petrleo del este de Siria, donde hay soldados estadounidenses, rusos, sirios y turcos.

Siria es tambin un pas en colapso econmico, con la peor crisis monetaria de las ltimas dcadas causada por la crisis en el vecino Lbano, las sanciones de Estados Unidos y los efectos globales de la pandemia de coronavirus.

En el marco de una creciente pobreza e inseguridad alimentaria, unos 4 millones de sirios siguen concentrados en las regiones del noroeste a merced de los grupos armados pro turcos.