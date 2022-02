Beliz apuesta por la «justicia social tecnológica»

Gustavo Beliz sigue vinculado a los gremios con su cruzada para que adopten las nuevas herramientas de la inteligencia artificial y viene de compartir una conferencia con el sindicato del Seguro en el que planteó la necesidad que se imponga lo que denominó la “justicia social tecnológica”.

El influyente secretario de Asuntos Estratégicos, que tiene despacho en el primer piso de Casa Rosada y está a cargo del Consejo Económico y Social, siempre estuvo vinculado al tema. Unas semanas antes de asumir su cargo, inauguró el instituto de capacitación en inteligencia artificial de la Federación de Empleados de Comercio, en Parque Norte, al que ayudó a crear.

La semana pasada recibió en su despacho a Jorge Sola, titular del sindicato del Seguro, para dialogar sobre los desafíos y las transformaciones que el salto tecnológico y la inteligencia artificial están produciendo en el mundo laboral y en la vida cotidiana. El gremio está ultimando detalles para el lanzamiento de un Centro de Estudios de Inteligencia Artificial (IA) que, estima, podría inaugurar en mayo próximo.

En este marco, Beliz admitió en el encuentro, que puede observarse en las redes sociales del sindicato, que “es un tema que me apasiona e implica un cambio de época. La Inteligencia Artificial no implica solo nuevas tecnologías sino que está en todos los aspectos de nuestra vida productiva, social y en nuestras relaciones. Con el celular la IA interactúa con nosotros desde que nos levantamos y miramos el Whasapp…Tenemos que ser conscientes para aprovecharla para el bien común y no para hacer una sociedad más dividida y polarizada”.

En otro tramo de la conversación, el estrecho colaborador de Alberto Fernández, a quien asesora en temas laborales junto a Claudio Moroni, planteó el desafío de “conocer el fenómeno y de ahí la relevancia del Consejo Económico y Social. Hace poco lanzamos un curso con la UBA para formar a unos 5 mil dirigente gremiales para que puedan conocer el fenómeno de la IA críticamente. Lo importante es aprovecharlo para la ´́justicia social tecnológica´, concepto básico para un movimiento popular, es decir, poner a la tecnología al servicio de la persona y no a la persona convertida en un objeto al servicio de la tecnología”.