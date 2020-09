Berlusconi, ingresado en un hospital “por precaución” tras haber dado positivo por coronavirus y presentar síntomas

Mi è capitato anche questo: sto bene e continuo a lavorare. Parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale.

Colgo questa occasione per ringraziare tutti coloro che in queste ore mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro affetto. pic.twitter.com/zdhQZYOuk3

— Silvio Berlusconi (@berlusconi) September 3, 2020