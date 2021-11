Bernarda Llorente abogó ‘por un periodismo de datos, veraz y democrático’

La presidenta de Télam, Bernarda Llorente, convocó a «poner la oferta digital al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas» y a desarrollar un «periodismo de datos, nacional, veraz y democrático, que se adapte y potencie sin perder capacidad de análisis», al exponer en la IV Cumbre Mundial de Medios que se realizó hoy en Beijing con la participación por videoconferencia de 50 empresas informativas de 30 países.

A través de la plataforma Zoom, Llorente advirtió que la innovación tecnológica coexiste con una «brecha de desigualdad» en muchas sociedades, por lo que llamó a instaurar «la conectividad como un derecho humano», y por otro lado propuso una «circulación más directa de contenidos entre las naciones» para «evitar la intermediación de grandes grupos concentrados y oligopolios mediáticos».

Sobre el impacto de la pandemia en los medios, señaló que «la emergencia sanitaria dio un renovado impulso a los procesos de digitalización», lo que provocará «cambios permanentes y profundos» en la actividad, mientras que en la práctica cotidiana del periodismo consideró prioritario «trabajar activamente contra las noticias falsas, imprecisas y poco confiables para evitar especulaciones y vacíos de información».

En el marco de una jornada que reunió a decenas de medios del mundo, entre ellos la agencia Xinhua -organizadora-, Asociated Press, AFP, China Media Group, Reuters, Prensa Latina, EFE, Yahoo Finanzas, ANSA, Folha de San Pablo y la red social VK de Rusia (Vkontakte, fundada en 2006), la presidenta de Télam llamó a «adaptar el lenguaje», «ampliar los contenidos» y «ser sensibles» frente a las cuestiones de género y ambiente, al igual que con las demandas de los jóvenes.

El foro se desarrolló este lunes (para la Argentina, por la diferencia horaria, comenzó el domingo a la noche), consistió en discursos de hasta 8 minutos más un plenario de cierre y se organizó en torno a cinco ejes: el impacto de la digitalización, la labor periodística durante la pandemia, su rol a nivel global, la sostenibilidad económica de los medios a partir de los cambios en el modo de leer noticias y la cooperación internacional.

Ese fue el temario que abordaron representantes de agencias de noticias, diarios con versión impresa y digital, portales de Internet, plataformas y redes de China, Francia, España, Italia, Estados Unidos, Japón, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur, El Salvador, Argentina, Brasil, Cuba, Vietnam, Malasia, Egipto y Kazajistán, entre otros países.

Antes del cierre, el presidente chino, Xi Jinping, envió una carta de felicitación a la cumbre para saludar a los participantes, planteó que el mundo se encuentra bajo el impacto de cambios globales que ocurren una vez en un siglo y agregó que los medios tienen responsabilidades sociales en la búsqueda de respuestas correctas y en la construcción de un amplio consenso en el mundo.

