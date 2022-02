Berni explicó por qué cortó el cordón umbilical con el kirchnerismo y habló de Cristina

Berni llegó al ministerio de Seguridad bonaerense tras la asunción del Gobierno de Axel Kicillof, en diciembre de 2019. En los últimos tiempos se lo vio muy distanciado de las políticas internas llevadas adelante por el hijo de la vicepresidenta y actual diputado nacional, Máximo Kirchner, quien en diciembre último asumió la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

Además, su vínculo con quienes estuvieron y están a cargo del ministerio de Seguridad de la Nación no son los mejores: anteriormente, mantuvo fuertes encontronazos con la ministra Sabina Frederic por el abordaje de la inseguridad y ahora mantiene fuertes y públicas diferencias con el actual ministro Aníbal Fernández. Con este último, recrudecieron con el tema de la cocaína envenenada que se comercializó en el Conurbano bonaerense y que le costó la vida a más de veinte personas.

El alejamiento de Berni del kirchnerismo, según se supo, no implica conflicto alguno con el gobernador Kicillof: “Me dio una responsabilidad, que es velar por la seguridad de los bonaerenses y, en eso, tengo ser fiel a lo que me comprometí; si me tengo que pelear con quien me tengo que pelear, yo no especulo”.

“Yo soy un trabajador. Trabajo todo el día, con aciertos y errores, solo se equivocan aquellos que hacen, los que critican es porque nunca hacen nada”, agregó el ministro bonaerense.

Seguidamente, agregó: “Yo soy una persona que digo lo que pienso, tengo convicciones, a veces más acertadas, o otras no, pero no soy sumiso”, destacó más tarde y, en alusión a sus diferencias con su colega de Nación dijo que “cada uno que se ponga el sombrero que le corresponde, yo no soy vocero de Aníbal Fernández”.

Luego, el ministro de Seguridad relató que con el presidente Alberto Fernández “hace mucho” que no mantiene un contacto directo ni hablan personalmente. “Hará un año”, calculó, sobre el tiempo que hace que no dialoga con el jefe de Estado. Y, referido a Cristina Kirchner, sí fue más preciso: “Después de las elecciones (de noviembre de 2021) que no hablo con ella”, confirmó.