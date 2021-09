Berni: “Hay que buscar responsables de cara hacia adentro, no hacia afuera”

Foto NA.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, minimizó la crisis que enfrenta el Gobierno nacional y el Frente de Todos al afirmar que “lo que ocurre es lo habitual después de una derrota electoral”, a la vez que remarcó que “la gente está en otra sintonía”.

“Lo que ocurre es lo habitual después de una derrota electoral. En una coalición con distintas miradas se discute y a veces se discute fuerte”, sostuvo el funcionario provincial. En diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof aseguró que “la gente está en otra sintonía: lo que discuta la clase política le interesa a la clase política y a los periodistas, pero a la gente le interesa que no le roben, tengan trabajo, llegar a fin de mes y darle de comer a los hijos, no tener 50% de chicos debajo del índice de pobreza”.

“Hay que buscar responsables de cara hacia adentro, no hacia afuera; la realidad está en la calle. A veces uno reclama que los funcionarios estén más en la calle; necesitamos más funcionarios con la vocación de escuchar, resolver e involucrarse más”, afirmó.

“Éso es lo que nos tiene que preocupar. Ésas son crisis. Esto no es una crisis: esto no es más que una discusión política producto de cómo hacer una interpretación de lo que ha dicho el pueblo en las urnas”, consideró. Y agregó: “La vida no se detiene por una elección. El Gobierno no se paraliza. Habrá discusiones, sí, y las debe haber: la política no es un club de amigos, ni una forma de buenos modales. La política se discute, se debate, porque de los grandes debates siempre salen las mejores conclusiones. Lo importante es que en el mientras tanto sigamos trabajando para resolver los problemas”.

Al analizar la situación que enfrenta el Gobierno y el Frente de Todos tras la derrota en la PASO, Berni señaló que “el peronismo es escuchar a la gente, potenciar a la clase media, generar puestos de trabajo y no planes sociales”. “Los cambios de Gabinete son un problema que resolverá quien tiene la responsabilidad de conducir, pero nuestra mirada estratégica tiene que estar puesta en resolver los problemas”, afirmó.

“A la mamá que no le alcanza para darle de comer a la noche al hijo le importa dos carajos si hubo una pandemia o no. Éso es lo que nos tiene que preocupar. A las peleas, disputas, discusiones no les pondría el nombre de crisis”, concluyó.





