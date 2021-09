Berni parodió el spot de Randazzo y apuntó contra Vidal: “’La Leona’ se convirtió en gatito y salió corriendo para Capital”

Spot de campaña de Sergio Berni

A nueve días de las PASO, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, se sumó a protagonizar otro spot poco convencional que se agrega a la lista de los lanzados en esta campaña.

En una parodia del que comunicó Florencio Randazzo, Berni simula una charla con su mamá de 86 años en el medio de un operativo de allanamiento para criticar a la ex gobernadora, María Eugenia Vidal.

La madre del ministro le reclama la tardanza a la hora de la cena y le reprocha su trabajo excesivo. Frente a esto, el ministro declara que se encuentra en medio de un operativo de allanamiento que no está ubicado “ni en Palermo” ni en “la villa 1-11-14”. En esta línea, le comenta a su madre que está tratando de comunicarse con ‘La Leona’, apodo de María Eugenia Vidal, para que le explique cómo proceder, dado que no sabe si “patear la puerta” o “pedir disculpas”.

“Después de la paliza que le pegó Axel (Kicillof), ‘la leona’ como la Cenicienta, se convirtió en gatito y salió corriendo para la capital. Flor de quilombo nos dejó con la deuda en la provincia”, le responde la voz que simula ser la madre del ministro. Ante los gritos de la mujer, Berni pide calma, y deja entrever que la van a comprar con la madre de Randazzo, en alusión al spot del precandidato. “Decile a esa señora que los argentinos de pelotudos no tenemos nada”, contraataca la señora, quien asegura respaldar a Axel (Kicillof).

El video fue subido por el propio Berni a sus redes sociales. Aunque no va como candidato en las elecciones legislativas, el ministro de Seguridad bonaerense decidió formar parte de la campaña.

“Quedate bien tranquilo que acá en el barrio todos van a meter la boleta de Victoria (Tolosa Paz) y Agustina (Propato)”, concluye la conversación telefónica.

Tras la parodia protagonizada por la simulación de la charla telefónica, el video combina imágenes del operativo de seguridad llevado a cabo por la policía. “Para nosotros, el narcotráfico y la droga no son bromas de campaña”, reza una placa negra que separa las escenas.

En el siguiente cuadro, se lo ve a Sergio Berni dentro de un bunker, ubicado entre paquetes de droga y armas incautadas, anunciando el final del allanamiento.

Si el video había dejado alguna duda, el ministro de seguridad se encarga de disiparlas. De frente a la cámara, Berni destina su “muy respetuoso” mensaje a “la señora Vidal”. “Lo que haga de su vida privada le importa muy poco a todos, pero hay un problema porque esta marihuana y todo lo que está acá está manchada de sangre”, afirma Berni, y agrega: “Para que usted la consuma relajada y tranquila, se comercializó con menores que mamaron desde chiquitos la violencia como método de vida”.

A modo de cierre, el ministro afirma que se debe ser respetuoso con las víctimas del narcotráfico. “Porque sí, el narcotráfico mata, la droga mata, pero la mentira, el marketing y la ignorancia también matan”, concluye.





