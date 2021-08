Berni sobre foto del festejo en Olivos de Alberto Fernández: “Es una de las diferencias que tengo con el Presidente”

Berni, NA.

Una fotografía de Alberto Fernández junto a la primera dama Fabiola Yañez y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado generó hoy una fuerte polémica, quien se refirió al tema fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

En una entrevista por América TV, expresó: “No son reservadas las diferencias que tengo con el Presidente, no sólo de fondo sino de formas. Tengo diferencias de visión estratégicas. Esta es una de las diferencias de formas que tengo con el Presidente”.

“Ya dije lo que tengo que decir, hay campaña electoral, no quiero intervenir en el miedo. Ojalá sea una foto trucha y no sea lo que no corresponda. Mis diferencias son de fondo y de formas, estas son una de las diferencias de forma que tengo”, agregó.

El ministro bonaerense dijo: “No me parece que deba tener un análisis más profundo que el mío. No sé si le hace daño electoral, es una cuestión que tiene que ver con la credibilidad de aquel que dice una cosa y se debe cumplir. No me quiero explayar más. Déjeme tener la ilusión que esa foto está sacada de contexto”.

La polémica foto del cumpleaños de la primera dama en julio de 2020, durante la plena restricción de la cuarentena.

Respecto a lo que podría pensar la vicepresidenta Cristina Kirchner, aseguró: “Debería preguntarle a ella, no soy vocero de CFK. Los funcionarios públicos debemos expresarnos. La publicidad de los actos de gobiernos, es de los que tenemos responsabilidad de gestión”.

Por último, cerró: “Muchos dicen una cosa y hacen otra, parte de la honestidad intelectual es decir lo que uno piensa y pago el costo político por decir lo que digo, pero no puedo eludir la responsabilidad de funcionario público”.

La nueva foto, que desató el escándalo, habría sido sacada por el empresario taiwanés Chien Chia Hong (pareja de Pacchi y presunto comensal número trece de la cena en Olivos).

El artículo 9 del decreto 605 que extendió el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio (ASPO) establecía como actividades prohibidas “la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas”.

Pero además, el artículo 11 prorrogaba el ASPO “desde el día 1° de julio hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive” y en el artículo 18 se hacía referencia a la prohibición para circular en horarios nocturnos.





