BICICLETEANDO.

“Si hay pobreza que no se note”. La demanda de bicicletas crece. El sueño del auto propio se esfuma ante los costos feroces, la falta de trabajo y la pobreza generalizada. ¿Las apariencias engañan? A veces. Hay pretextos varios para justificar su uso impuesto por la estrechez: la ecología, la toxicidad de motores y combustibles, la salud, etc, etc.

También hay gente que le encanta y divierte “la bici” y otra que no tiene más remedio que pedalear o sufrir las inclemencias del transporte público. En resumen es una respuesta moderna al incierto del tránsito ciudadano y a la modestia del bolsillo.

Su uso aumenta. Una empresa local se dispone a ensamblar en la Argentina las bicicletas Scott, principal marca de Europa. La Emilia importa, produce y distribuye motos y bicicletas Motomel y Benelli. Pretenden armar 6.000 unidades anuales, controladas desde Suiza la casa matriz Scott. Ni siquiera intentan fabricar; solo “armar”

Van a ofrecer modelos de 120.000 pesos a 260.000. Son re costosas puesto que, Scott compite con las made in Usa, Trek Specialized, y Cannondale. Dicen que son comparables a los Audi, BMW o Mercedes Benz.

En la Argentina sumarán manubrios, caños de asientos y puños nacionales. Es el mundo del ensamble. En Argentina compiten 25 grandes armadurías, Dalsanto (Raleigh y KTM), Vairo, Osfrei (Zenith y Pivot), Aurora, Olmo, Newsan, variada red de mayoristas, distribuidores y cinco mil pequeños talleres y bicicleterías de barrio.

La pandemia y las cuarentenas recalentaron la demanda. Hay un desabastecimiento generalizado. En la Argentina estiman vender 1,8 millones de unidades, un récord.

A Scott las importa Motomel. En tierras bonaerenses, frontera con Santa Fe 35 empleados arman 500 unidades por mes.

La moda por las bicicletas es global. Aquí en la Argentina se quejan. Hay faltantes de repuestos y modelos. Los cuadros de aluminio aumentaron 15% en China (mayor proveedor). Se suman costos dólar, abastecimiento, trabas a las importaciones… ¡Como lloran los empresarios! Es «en un combo letal» plañen.

La proveedora japonesa Shimano, opina que hoy por hoy «muchas bicicleterías cerraron sus negocios y prefieren no vender por temor al costo de reposición». Son principal proveedora de frenos, cambios, platos y otros componentes.

La líder mundial es Specialized. La marca tiene oficinas en el país desde 2011 “a pesar de todas las dificultades, la Argentina tiene un panorama promisorio. Las marcas internacionales dicen que es un mercado sin desarrollo en comparación con Brasil y Colombia y Chile.

Los precios de Specialized van de115.000 pesos a un millón. Y venden entre 20.000 unidades y 30.000 al año». Specialized proyecta ensamblar en el país.

La pandemia provocó distorsión de precios, producción y despacho mundiales. Las plantas de China, Taiwan y Malasia, no dan abasto ante esta nueva demanda. Habrá escasez de productos y piezas.

En Tierra del Fuego Philco y Battle colocaron 70.000 unidades este año y proyectan vender 120.000 en 2021.

Hay órdenes de compra contra entrega en diciembre del próximo año. Hoy por hoy remarcan y planean tácticas para defender los stocks de mercadería. En los últimos meses, los precios subieron y algunos cuestan $ 2,5 millones.

¡Se puede generar una industria para proveer la demanda local y de los países vecinos? Los armadores bicicletean la respuesta. Y los funcionarios de Economía andan -por ahora- en autos oficiales. De bicicletas ni hablar.