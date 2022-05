Biden afirmó que ‘la inflación es mi mayor prioridad’

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que «la inflación es su principal prioridad nacional», en momentos en que el alza de precios en productos básicos como el combustible afecta la economía de los estadounidenses y la popularidad del mandatario demócrata, en un año de elecciones legislativas.

«Nuestra economía pasó de estar en vías de recuperación a estar en movimiento y quiero que todos los estadounidenses sepan que me estoy tomando la inflación muy en serio y que es mi máxima prioridad doméstica», dijo en un discurso desde la Casa Blanca, en el que no anunció nuevas medidas

Biden sostuvo que algunas de las «raíces de la inflación» están «fuera de (su) control», a saber la pandemia de Covid-19 o los efectos de la guerra de Rusia contra Ucrania.

El presidente estadounidense habló sobre inflación en una intervención en clave electoral ante la proximidad de los comicios legislativos de noviembre próximo, donde es posible que los demócratas pierdan el control de ambas cámaras del Congreso.

Biden considera a la economía de vital importancia.

El mensaje de Biden se conoce cuando los precios de la gasolina -un factor sensible en la economía de los estadounidenses- alcanzaron un nuevo récord ayer y un día antes del anuncio del índice de inflación de abril.

Esta previsto que este miérrcoles se conozca el dato de inflación correspondiente al mes de abril, que los analistas esperan que sea igual o incluso más alto que el de marzo, cuando la tasa se situó en el 8,5%, la mayor desde 1981.

Biden apuntó que las dos causas principales de la carestía son la pandemia, que afectó a la cadena de suministros, y la invasión rusa de Ucrania, que provocó un incremento de precios de la gasolina y de los alimentos.

El presidente demócrata resaltó que esos dos factores tienen una «naturaleza global», con lo que afectaron a varios países.

I happen to think it’s a good thing when American families have more money in their pockets at the end of the month.

But Republicans in Congress don’t seem to think so. Their plan is going to make working families poorer.

— President Biden (@POTUS) May 10, 2022