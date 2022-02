Biden anuncia la muerte del líder de Estado Islámico en un ataque de EE UU y luego matiza: "Se voló a él y a su familia"

Las fuerzas especiales de Estados Unidos en el noroeste de Siria han matado este jueves por la mañana al principal líder del grupo Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, según ha anunciado el presidente estadounidense, Joe Biden, en un breve comunicado publicado por la Casa Blanca tras la operación. Medios estadounidenses han informado de que se encontraba entre las 13 personas que han muerto en un tiroteo de dos horas en una casa en la provincia de Idlib.

«La pasada noche y bajo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos en el noroeste de Siria llevaron a cabo de forma exitosa una operación antiterrorista para proteger al pueblo estadounidense y a nuestros aliados y hacer del mundo un lugar más seguro», ha desvelado Biden.

«Gracias a las capacidades y la valentía de nuestras Fuerzas Armadas, hemos sacado del campo de batalla a Abú Ibrahim al Hashimi al Quraishi, el líder de Estado Islámico», ha precisado. Poco después, Biden introdujo un matiz y aseguró que murió en una explosión que él mismo detonó, durante una operación estadounidense en el norte de Siria. «En un acto de cobardía final (…), decidió volarse a sí mismo por los aires, matando también a varios miembros de su familia», dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca.

El presidente de EE UU ha hecho hincapié en que las fuerzas estadounidenses implicadas en la redada han vuelto a sus bases sin sufrir bajas, antes de agregar que próximamente realizará declaraciones públicas para dar detalles sobre la operación. «Que Dios proteja a nuestras tropas», ha remachado.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi es un líder terrorista iraquí, «califa» del autodenominado Estado Islámico de Irak y el Levante. Su nombramiento fue hecho por un consejo de la shura del grupo terrorista, y su nombre anunciado por los medios de comunicación afines el 31 de octubre de 2019, apenas una semana después de la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, en la ofensiva aliada lanzada sobre Barisha, en Siria.

